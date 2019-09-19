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茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成

【明報專訊】反修例風暴影響零售市道，惟對民生商舖的影響較核心區低。土地註冊處資料顯示，上水龍琛路36號地舖，現租客為茶餐廳，本月初以12.8萬元續租3年至2022年，月租較2016年續租時的租金9.8萬元，反增加3萬元或31%，但較2009年首度承租該舖的月租4.8萬元，10年來增加8萬元或1.7倍。

伯恩光學楊建文增購觀塘工廈

此外，伯恩光學楊建文家族持有逾八成業權的觀塘業發工業大廈1期，雖然已於去年申請強拍，但楊氏家族仍積極收購該廈。土地註冊處資料顯示，業發工業大廈1期4樓D室，面積3585方呎，連同兩個車位，於上月底以4980萬元售出，呎價13,891元。資料顯示，地盤面積約2萬方呎，屬工業用途，發展商可向政府申請補地價，轉為商業用途，並將地積比由10.8倍增加至12倍。

楊氏於2017年12月以16.2億元統一業發工業大廈2期業權，若連業發工業大廈一併作發展，合併後兩地盤面積約4萬方呎，最高可建樓面面積達48萬方呎。

天后銀座式商廈地盤叫價13億

另中資背景的金輪天地控股（1232）去年2月以8.438億元向資策（0497）購入天后電氣道68至70號後，委託中原（工商舖）全幢放售。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生指，項目地盤面積約3465方呎，現興建1座樓高25層之銀座式商廈，總樓面約5.19萬方呎，項目以全幢及連命名權形式出售，意向價約13億元，呎價約2.5萬元。

相關字詞﹕伯恩光學 金輪天地

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