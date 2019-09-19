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海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低

【明報專訊】社會氣氛持續惡劣，多區屋苑均錄得低價成交，就連曾經多次誕生「居屋王」的旺角海富苑亦不例外；市場消息指，海富苑海寧閣低層16室，實用432方呎兩房戶，原業主今年7月於居屋第二市場以550萬元放售，但一直乏人問津，其後主動劈價100萬元18%，終以450萬元獲新買家承接，實呎10,417元，成交價屬屋苑同類單位近兩年的新低。據悉，上述原業主早於2000年以94.2萬元（未補地價）購入，持貨19年，帳面獲利355.8萬元，物業升值3.8倍。

峻巒3房業主實蝕8萬離場

另元朗繼日前GRAND YOHO錄得首宗明賺實蝕的成交後，錦田峻巒亦新錄一宗類似成交。中原高級區域營業經理梁朗麒表示，峻巒第1A期9座高層C室，實用面積651方呎，屬3房1廁間隔，新近以736萬元成交，實呎11,306元。原業主2015年12月以706.8萬元一手購入單位後，用作收租，持貨近4年，帳面僅獲利29.2萬元或約4%，惟扣除印花稅、佣金、交易雜費等，估計明賺實蝕，損手約8萬元離場。

美孚兩房588萬沽 低市價3%

雖然整體二手成交量稍回暖，但荔枝角美孚新邨交投依然淡靜，本月至今暫錄約5宗成交，較上月同期4宗多1宗。中原分行經理馮健平表示，美孚新邨新錄成交為4期百老匯109號極高層B室，實用面積442方呎、屬2房間隔，原業主最初以608萬放售，其後微減20萬或約3%，最終以588萬沽出，實呎13,303元，成交價較市價略低3%，並重返今年初水平；原業主2009年8月以226萬購入上述單位，持貨10年，帳面獲利362萬或1.6倍。

另大圍名城亦有4房戶劈價近兩成後沽出；市場消息指，上述名城1期1座高層南翼C室，實用面積959方呎4房間隔，原業主最初以1950萬元放盤，惟見市况欠佳，故多次將售價下調，最終累減360萬元或18%，並以1590萬元易手，呎價16,580元。

名城4房售1590萬 3個月平14%

資料顯示，同類單位為1座中高層南翼C室，曾於今年5月以1850萬元成交，意味是次成交價較今年高位回落260萬元或14%；原業主2010年以1281萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利309萬元，物業升值24%。

相關字詞﹕名城 美孚新邨 峻巒 海富苑

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