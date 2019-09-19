經濟

香港地產

下一篇 上一篇

恒地3個市區重建盤涉1500伙

【明報專訊】一向積極併購市區舊樓的恒地（0012）將雙線出擊，旗下3個市區重建項目將由今年第四季起至明年陸續登場，當中規模最大的是涉約1000伙的紅磡黃埔街1期，另兩盤則屬大角嘴利奧坊第3期、西半山羅便臣道62C號項目，合共涉約1500伙。

紅磡黃埔街1期千伙 規模最大

恒地營業（一）部總經理林達民表示，上述黃埔街第一期部分，預計明年第四季至2021年上半年推售，提供約1000伙。至於馬鞍山迎海第4期迎海‧駿岸，計劃於十‧一黃金周前，推出部分連租約單位發售涉約25伙，並擬提供租金補貼優惠，買家購入後租金回報約2.5厘至3厘。

同時，恒地營業（二）部總經理韓家輝透露，由該部負責銷售的利奧坊3期、羅便臣道62C號兩個全住宅，合共涉約500伙，計劃下季推出。

利奧坊3期羅便臣道擬下季推出

至於新近入伙的粉嶺高爾夫．御苑，韓家輝表示會展開新一輪銷售；項目的25座洋房將於下季推出，傾向招標出售，短期內將以發價單形式，重推以3、4房為主的分層單位。

高爾夫．御苑洋房料招標發售

恒地昨日開放高爾夫．御苑現樓單位及住客會所予傳媒參觀，其中經改動的9座25樓A室，實用面積967方呎，屬3房雙套間隔，單位採法式典雅風格設計，客廳牆身以原木色拼接黑色及金屬裝飾，飯廳放置橢圓雲石餐枱，而露台則外望高爾夫球場景致；廚房設曲尺工作檯，配備Miele煤氣煮食爐、微波焗爐、乾衣洗衣機、酒櫃等家電。

至於住客會所Club Eden，佔地5.7萬方呎，主要設施包括室內及室外游泳池、瑜伽室、桑拿室，緊貼高球場的露天雅座，及配備VR健身器材的健身室等。

相關字詞﹕黃埔街 迎海 高爾夫． 御苑 大角嘴利奧坊 西半山羅便臣道 恆地

上 / 下一篇新聞

莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億
堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億
思捷全年虧損 收窄至21.44億
思捷全年虧損 收窄至21.44億
新iPhone預售理想 手機相關股急升
新iPhone預售理想 手機相關股急升
長期股東余卓兒 增持麗新系致停牌 公眾持股急跌 消息：無心之失「買多咗」
長期股東余卓兒 增持麗新系致停牌 公眾持股急跌 消息：無心之失「買多咗」
百威亞太首日孖展6億 遠遜上次
百威亞太首日孖展6億 遠遜上次
瑞銀：港交所可爭取倫交所開股東會
瑞銀：港交所可爭取倫交所開股東會
太古：中信里昂已續簽租約
太古：中信里昂已續簽租約
財政部再在港發人幣國債 總值45億
財政部再在港發人幣國債 總值45億
標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」
標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」
存保會：35%港人無儲蓄習慣
存保會：35%港人無儲蓄習慣
美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作
美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作
fb研AR智能眼鏡 目標取代手機
fb研AR智能眼鏡 目標取代手機
蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪
蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪
張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升
張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升
梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升
梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升
盧志威：科技軟件股料長線跑贏
盧志威：科技軟件股料長線跑贏
李曉佳：商界領袖心底話 唯陳啟宗敢言
李曉佳：商界領袖心底話 唯陳啟宗敢言
技術取勝：金蝶國際短線上望9元
技術取勝：金蝶國際短線上望9元
曾俊華落區真派糖
曾俊華落區真派糖
陳德霖憶盈富上市 心泛漣漪
陳德霖憶盈富上市 心泛漣漪
劉思明：雲計算受捧 金蝶金山轉強
劉思明：雲計算受捧 金蝶金山轉強
周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？
周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？
湯文亮：負利率即是賴債
湯文亮：負利率即是賴債
尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍
尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍
話你知：龍湖合景兩年前每呎1.25萬奪地
話你知：龍湖合景兩年前每呎1.25萬奪地
海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低
海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低
茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成
茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成
新地古洞大增單位計劃料獲批
新地古洞大增單位計劃料獲批
暫離港外籍客增 本地換樓客減 時景恒：社會動盪改變迷你倉需求
暫離港外籍客增 本地換樓客減 時景恒：社會動盪改變迷你倉需求
買海外迷你倉房託 股息率近6厘
買海外迷你倉房託 股息率近6厘