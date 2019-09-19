恒地3個市區重建盤涉1500伙

紅磡黃埔街1期千伙 規模最大

恒地營業（一）部總經理林達民表示，上述黃埔街第一期部分，預計明年第四季至2021年上半年推售，提供約1000伙。至於馬鞍山迎海第4期迎海‧駿岸，計劃於十‧一黃金周前，推出部分連租約單位發售涉約25伙，並擬提供租金補貼優惠，買家購入後租金回報約2.5厘至3厘。

同時，恒地營業（二）部總經理韓家輝透露，由該部負責銷售的利奧坊3期、羅便臣道62C號兩個全住宅，合共涉約500伙，計劃下季推出。

利奧坊3期羅便臣道擬下季推出

至於新近入伙的粉嶺高爾夫．御苑，韓家輝表示會展開新一輪銷售；項目的25座洋房將於下季推出，傾向招標出售，短期內將以發價單形式，重推以3、4房為主的分層單位。

高爾夫．御苑洋房料招標發售

恒地昨日開放高爾夫．御苑現樓單位及住客會所予傳媒參觀，其中經改動的9座25樓A室，實用面積967方呎，屬3房雙套間隔，單位採法式典雅風格設計，客廳牆身以原木色拼接黑色及金屬裝飾，飯廳放置橢圓雲石餐枱，而露台則外望高爾夫球場景致；廚房設曲尺工作檯，配備Miele煤氣煮食爐、微波焗爐、乾衣洗衣機、酒櫃等家電。

至於住客會所Club Eden，佔地5.7萬方呎，主要設施包括室內及室外游泳池、瑜伽室、桑拿室，緊貼高球場的露天雅座，及配備VR健身器材的健身室等。