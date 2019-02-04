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尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍

【明報專訊】本港反修例風波持續、社會氣氛未見好轉，部分首次進軍香港市場的內地發展商仍然高價推盤。內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的啟德尚‧珒溋，以折實平均實呎24,310元推出首張價單，貴絕同區新盤首批呎價水平，比兩年前會德豐（0020）OASIS KAI TAK首批折實呎價2萬元高兩成，惟發展商指今次開價是給香港的「見面禮」，1房折實入場費728.88萬元。

明報記者 林尚民

尚‧珒溋首張價單涉138伙，定價計平均29,646元，扣除最高18%直減折扣後，整批折實平均24,310元，為啟德歷來首批呎價最貴單位，比2017年9月推出的OASIS KAI TAK的首批平均20,225元，高出兩成。

發展商指是「見面禮」

尚‧珒溋今批單位包括28伙1房，82伙2房及28個3房單位，實用面積介乎332至752方呎，定價888.87萬至2341.1萬元、實呎26,083至32,336元，折實價728.88萬至1919.71萬元，折實實呎21,388至26,515元，整批以定價計市值超過21億元。

較OASIS首推貴兩成 1房728萬起

是次入場門檻最低單位為2座5樓J室，屬實用332方呎1房間隔，折實價728.88萬元、折實實呎21,954元。

被問及近期有新盤以「時光倒流價」賣樓，但尚‧珒溋首批呎價高開，合景泰富市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻稱，集團定價視乎地價及建築等成本計算，並形容今次開價是兩大集團給香港的「見面禮」，並指啟德區內已有多時無新盤推出，相信有競爭力。

龍湖香港項目營銷總監黃少鴻表示，項目會視乎情况加推，或有加價空間，樓盤即日開放示範單位，日內開始收票，最快下周發售。

至於今日首輪推售352個單位的新地（0016）南昌站匯璽III，至昨日截止認購登記，共收5419張入票，超額14倍。市場昨晚更有消息指，有中資機構大手入票認購，新地副董事總經理雷霆回應查詢指，基於客人私隱，不作回應。

新地不回應中資有否大手入票

另市場消息指，長實（1113）深水埗愛海頌已獲批預售，項目今日會公布最新開盤部署。

此外，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，早前獲大手客以3.26億元連購9伙，土地註冊處資料顯示，其中的2座12樓B室，實用1739方呎，屬4房雙套房間隔，以4187萬元成交，實呎24,077元，登記買家為邢高福（YING KO FUK），與港區全國人大代表王庭聰女婿姓名相同，料為同一人；邢氏支付約177.94萬元稅款，為樓價4.25%，即以首置身分入市。

相關字詞﹕朗濤 匯璽iii 合景泰富 龍湖地產 尚‧珒溋

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