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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：負利率即是賴債

【明報專訊】有老友叫我解釋什麼是負利率，想比較一下我和譚新強看法的分別，佢話譚新強解釋得絲絲入扣。老友強人所難，我又怎能夠和強哥相比。老實說，我自己也不明白點解會有人接受負利率，但特朗普話，美國可以進入負利率時代，或者這是金融界的誕嬰現象：呃汝嚟落搭。

利率與資產價格掛鈎

在了解負利率之前，首先要了解什麼是利率，我認為好似機器的偈油，無當然唔得，太多又不可以。利息就好似機器要加偈油一樣，要因應時間調整，但無論如何，都不能夠沒有利率，更加不能夠負利率，就好似機器不能不加偈油。利率其實是與資產價格掛鈎，當利率太低，買家要求的回報亦會降低，資產價格就會飈升，如果利率是零，資產價格就會變得無限大，如果真的是出現負利率，資產價格就好似進入黑洞，去到另外一個大家都不太了解的世界，不過大家亦不用擔心，負利率最多只會令到本金接近零，不會出現負本金。所以，負利率的事，可以用做科學實驗的心態來看待，結果實際是行不通。

如果要我解釋負利率，我唯有話那些提出負利率的人準備賴債，所以當特朗普話美國可以進入負利率時代，代表美國準備賴債，即使閣下有幾多錢存放到美國都好，每年都要付一些利息，長此下去，閣下的本金將被蠶食至接近零，又怎會有人存錢在美國？所以，假如特朗普有一天真的推行負利率，同時一定不准資金離開美國，只有這樣做才可以得到負利率所產生的效果，推行負利率之後，變相不用還債，美國的債務危機便會消失。不過，代之而起的就是沒有人在美國存錢，買美國的債券，美元就不值錢，所以，如果特朗普堅決負利率，結果將會是得不償失。

紀惠集團行政總裁

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[湯文亮 敢說反話]

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