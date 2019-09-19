周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？

我同朋友笑說，在IFC和圓方逛，商業feel很強，感到業主是很想憑這商場賺錢，名鑄那邊的K-11也有相同的感覺，但在瑰麗酒店和K11 MUSEA，就覺得是不惜工本，想不到如何可以收回成本。（我去每個地方都想它的business model，這是習慣。）

後來看新聞報道，說K11 MUSEA的造價，同其他同級商場差不多，皆因用了木紋磚代替雲石。

昔日財困賣麗晶 鄭家憾事

不過我想，雲石應該遠比木紋磚襟用，所以人流多的地方，多數用雲石，而且，K11 MUSEA凹凹凸凸的設計比較多，因此清潔所花的人工也會比較多。換言之，它的維持費用，也會比其他商場高。

再講，瑰麗酒店的彤福軒真係好靚，當晚不是我埋單，但不知要收多少錢才能回本。但它名叫得「彤福」，應該也是不惜代價，也要做到最好。這酒店用的專車是Range Rover Autobiography，比用勞斯萊斯和平治品味更高。

最後講，周大福鄭家在商場戰無不勝，特朗普也是其手下敗將，最大的失敗是因財困賣掉了麗晶酒店。如今它在旁邊重建了價值接近2000億元的巨廈，除了挑戰海港城，相信也有點「復仇」的意味，價錢應該不在考慮之列了。

[周顯 投資二三事]