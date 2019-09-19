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張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升

【明報專訊】恒指昨日跌36點，收報26,754點，成交金額595億元。沙特指產量已恢復逾半，預計9月底可完全回復正常，油價急挫，地緣政治風險減退，美股和港股皆反覆，市場都等待聯儲局議息決議。無論減息與否，筆者傾向相信市場反應偏向正面，但中長線仍要面對經濟增長乏力的阻力。

市場原預期聯儲局100％會減息，但受到沙特事件影響而出現變數。若9月底可回復正常供應，油價急升急跌只是短期波動，難以左右聯儲局政策，減息的機會仍相當高，剩下的問題會否是鷹派減息。經過特朗普持續炮轟下，聯儲局其實已失去了獨立性，不大可能逆其意拋出再減空間有限的信息。

此外，受到回購市場流動性短暫枯竭影響，聯儲局逾10年以來再次於貨幣市場投放現金。從技術角度看，錢荒發生的背後，是企業到了交稅季節，上周財政部又拍賣了780億美元債券，市場一下子無法周轉所致。但背後還是受到縮表的影響，事關銀行準備金已從2014年最高位的2.8萬億美元，目前僅剩下1.5萬億美元，幾乎腰斬，面對頭些短暫的流動性衝擊，容易出現錢荒。有分析師認為當局或會再度擴大資產規模，每月買入140億美元國債以增加銀行準備金。若如此，則全球股市將會大幅抽升。

新興市場失速 環球經濟最大威脅

但今年市况就是如此，不斷有利好消息推高市况，但未幾又再回落，可能是特朗普出手，或許根本就沒有消息。事實上，全球經濟非常疲弱，世界銀行行長戴維·馬爾帕斯認為，經過近期的局勢發展，2019年全球經濟增速可能會較該行6月份預計的實際增長2.6%更低，名義增長率也將放緩至不到3%，與2017年和2018年的約6%相比，可說是失速式放緩。

要留意，美國、歐洲、日本等已發展國家，經濟長期增長緩慢，但今年見新興市場也非常疲弱，例如印度今年第二季度按年增長僅5％，比中國更慢，在失業率升至6.1％的45年新高下，7月份新車銷售暴跌30％。拉美情况也欠佳，巴西第二季僅增長1％，墨西哥更出現負增長，阿根廷更不用多說。以往是新需求來源的新興市場一旦乏力，全球經濟放緩就非常明顯。

全球經濟疲弱 勢制約股市升浪

以往制約新興市場的因素，主要是美元周期。美國經濟佳、美息升、美元強勢，資金流出新興市場令流動性緊縮。撇除這個因素，新興市場發展潛力本就較大，當迎來聯儲局進入寬鬆周期，往往會受到資金追捧。但其實美國都已轉向寬鬆一段時間，新興市場經濟仍未見起色，似乎是自身出現結構問題。從債息來看，新興市場10年期美元國債利率多介乎2.5厘至3.5厘不等，相對同期美債仍有一定息差；但考慮到經濟下行和政治不明朗因素，帶來的信貸和外匯風險（阿根廷就是好例子，一夜間就崩盤了），外資是傾向持有美國長債，還是流向新興市場套利，暫時似乎以前者更值博。新興市場暫時仍難復蘇，全球經濟疲弱下，暫時仍會制約股市展升浪。

[張兆聰 還看今朝]

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