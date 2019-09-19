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經濟
2019年9月19日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億
思捷全年虧損 收窄至21.44億
新iPhone預售理想 手機相關股急升
長期股東余卓兒 增持麗新系致停牌 公眾持股急跌 消息：無心之失「買多咗」
百威亞太首日孖展6億 遠遜上次
瑞銀：港交所可爭取倫交所開股東會
太古：中信里昂已續簽租約
財政部再在港發人幣國債 總值45億
標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」
存保會：35%港人無儲蓄習慣
美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作
fb研AR智能眼鏡 目標取代手機
蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪
張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升
梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升
盧志威：科技軟件股料長線跑贏
李曉佳：商界領袖心底話 唯陳啟宗敢言
技術取勝：金蝶國際短線上望9元
曾俊華落區真派糖
陳德霖憶盈富上市 心泛漣漪
劉思明：雲計算受捧 金蝶金山轉強
周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？
湯文亮：負利率即是賴債
尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍
恒地3個市區重建盤涉1500伙
話你知：龍湖合景兩年前每呎1.25萬奪地
海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低
茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成
新地古洞大增單位計劃料獲批
暫離港外籍客增 本地換樓客減 時景恒：社會動盪改變迷你倉需求
買海外迷你倉房託 股息率近6厘
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技術取勝：金蝶國際短線上望9元
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【明報專訊】佳兆業3.6元阻力料較大（圖）
正通汽車或上試3元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
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思捷全年虧損 收窄至21.44億
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