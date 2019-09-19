盧志威：科技軟件股料長線跑贏

經過一輪急升後，直至上周為止所有淡倉都會一掃而空，所以短時間之內波幅會收窄，始終好淡雙方都需要時間醞釀趨勢，不會突然之間再次大升大跌，所以應該會有平靜期。至於長線走勢，其實格局上會有改變，本來美國從入口國轉為出口國，是會令油價供應過剩，但是市場會發現，原來只要用「廉價」的無人機配合炸藥，就能將千億美元規模的市場，弄得天翻地覆，淡友自然不會太放肆。

油價波幅將收窄 進入平靜期

油股跟其他周期股一樣，在目前大家經常談論債息反轉之時，不算是突出的板塊，但是筆者認為，當經濟半生不死，而聯儲局又開始減息，股票又已經講了多時會出現熊市，其實不是發生如雷曼般的系統性風險，想跌下去也困難，所以股票會維持半生不死，偶爾有板塊突圍。

大部分股票的前景會平平無奇，早前捱沽的餐飲股、消費股是短期的技術因素推動，近日股價開始有起色。

在眾多板塊之中，筆者仍然最看好科技股，其中以半導體為主力，始終跳出香港，從宏觀的角度看，低息的環境會維持一段時間，與其再用傳統模式，再去谷基建、汽車、房地產，不如搞高科技。

起碼中國經過貿易戰後，一定會完善產業鏈，為股票市場帶來機會。部分軟件股即使在今時今日的環境之中，也保持20%增長，相信長線會跑贏。

[盧志威 美股搏擊]