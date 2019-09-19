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梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升

【明報專訊】英倫銀行、日本及瑞士央行今日跟隨聯儲局公布議息結果。由於英國脫歐局勢未明朗，預期英倫銀行繼續維持利率不變。近日英國首相約翰遜表示有信心跟歐洲達成脫歐協議，但除非歐盟願意讓步，否則談判將難有成果。技術上雖然英鎊升穿下降趨勢線阻力，但預期短線於1.2580有阻力。

再減息對日圓影響不大

至於日本方面，雖然有媒體指當局可能進一步調低利率，但無疑日本已到量寬政策的盡頭，購買資產計劃甚至要面對買無可買的難題，再減息對基本面及日圓的影響不大。雖然近日投資氣氛改善推低日圓，但預期美元兌日圓升穿109的可能性不大，後市於107至109上落。

市場估計瑞士央行維持利率不變，不過歐洲央行上周才宣布減息及重推量寬，為免兩地貨幣政策差異令瑞郎升值，估計當局將較以往更鴿派，將支持美元兌瑞郎於0.9840至1算上落。

美匯指數仍處上升通道

其他貨幣方面，美國今晚公布8月份領先指標，市場預期按月增長由0.5%跌至0.1%，雖然反映就業市場有下行壓力，但始終零售市道穩定，估計轉弱幅度溫和。暫時美匯指數仍處於上升通道，後市於97.6至99上落。雖然歐元近日由低位反彈，但預期於50天線1.1120及上月底高位1.1160有阻力。

商品貨幣方面，沙特阿拉伯產油設施受襲，有媒體指油價可急升至100美元，但即使設施需要超過一個月修復，但主要產油國在必要時可運用儲備穩定油價，因此散戶不宜對油價及加元過分憧憬，暫時美元兌加元於1.31至1.33上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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