蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪

稱投資進取 捐得多也賺得多

以蓋茨的身家計算，以60%投資股票，相當於拿出約600億美元投資基金或炒股，屬相當進取的投資策略。根據家族財富管理諮詢機構Campden Wealth的報告，在2018年北美的家族辦公室投資組合，平均只有約32%的資產投資於股票。在通常情况下，投資趨向多元化，包括政府債券和地產等。

蓋茨表示，看好美國，以至全球企業，但懷疑過去財富急速增長的步伐能否持續。他說：「你可以說收益率不會很高，但對所有資產類別來說均是如此。例如美國10年期國債孳息率遠低於兩厘。有理由相信，未來10年的絕對回報率，將低於過去幾十年的水平。」

蓋茨的慈善工作主要透過比爾和梅琳達蓋茨基金會完成。該基金會致力於解決全球衛生和教育方面的不平等、氣候危機和飢餓問題。他支持對美國富豪提高所得稅，並呼籲提高財產的透明度。

（綜合報道）

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