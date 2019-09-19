fb研AR智能眼鏡 目標取代手機

伙眼鏡品牌Ray-Ban母公司合研

知情人士透露，fb的AR眼鏡項目在公司內部的代號為Orion（獵戶座），目標是最終取代智能手機。該眼鏡將容許用戶接聽電話、在顯示屏查閱資訊，並將用戶所身處的環境，向其社交媒體上的朋友和粉絲直播。根據CNBC此前報道，fb還在開發人工智能語音助手，供用戶向智能眼鏡發出指示。fb還在試驗一款代號為Agios的環形設備，上面搭載運動傳感器，供用戶與智能眼鏡溝通。

實驗團隊數百人

知情人士稱，雷德蒙德的實驗室內，有數百人正致力於研究AR眼鏡技術，爭取將智能眼鏡的尺寸縮小，研究出讓消費者覺得有吸引力的外型，但fb無法保證此智能眼鏡真的可以推出市面。但熟悉該項目的一名知情人士稱，fb行政總裁朱克伯格對智能眼鏡深感興趣，並要求硬件主管博斯沃思（Andrew Bosworth）以此為優先項目。

多家科技公司也在研發可生成影像的智能眼鏡。微軟已製作HoloLens 2頭戴裝置。Snapchat母公司Snap推出了Spectacles拍照太陽眼鏡。佛州初創公司Magic Leap也推出Magic Leap One AR眼鏡。不過這些產品都未有掀起熱潮。

（綜合報道）

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