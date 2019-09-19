美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作

市場等候聯儲局凌晨公布議息結果，美股早段微跌。美國10年期國債孳息率跌穿1.8厘，期金在每盎司1500美元以上徘徊。油組領袖沙特阿拉伯表示，將在本月底恢復原油的正常生產，加上美國上周原油庫存出乎市場意料增加，且美國總統特朗普只是下令財政部收緊對伊朗的制裁，而不是向其採取軍事行動，令國際油價回落約1%。

中東局勢稍紓 油價回落1%

回購操作是金融市場常見的短期借貸形式。貸款者通常以債券作抵押借出款項，然後在還款時以高於貸款金額的代價回購抵押品，兩者的差距為回購利率。回購利率飈升，反映市場的流動性不足，令市場預期聯儲局可能加快寬鬆步伐，甚至重啟買債，為市場注入更多流動性。

銀行存放儲局儲備金規模大減

過去數年聯儲局縮表，銀行存放在聯儲局的儲備金規模收縮，由2014年的2.9萬億美元，降至目前約1.3萬億美元。紐約聯儲銀行估計，銀行體系的儲備金至少要有1萬億美元才能暢順運作。近期繳交企業稅及美國財政部發債，令緩衝資金可能不足。部分分析認為目前有擴表需要。

美國短期利率飈升，可能會使外國投資者減少購買國債，因為通過短期借款，為美國長期國債提供資金的利潤愈來愈低。Janney資本的首席固定收益策略師勒巴斯（Guy LeBas）稱，倘聯儲局作出一系列比預期更大的減息舉動，短期利率可能向下，增加長債的吸引力。《華爾街日報》表示，擁有大量美元的外國買家，包括部分央行，已停止購買美國國債，因為它們可把現金投入聯儲局的海外回購計劃，而這工具的收益跟隔夜回購利率一樣。

世銀行長：全球經濟增長比預期慢

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）警告，全球經濟增長速度將比預期慢，大量債券孳息率陷入負值，凍結的資本預示未來增長將會放緩。他預期全球經濟增長速度，將低於6月時的預測，全球名義增長率或放緩至不足3%，遠低於2017及2018年的6%增幅。他說，中國增長放緩，反映出全球經濟增長放慢，新興經濟體的表現令人失望，當中阿根廷、印度及墨西哥的經濟更顯著下跌。

（綜合報道）

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