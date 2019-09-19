標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」

明報記者 李哲毅

今年8月，香港機場的旅客人數按年下降12.4％至599.6萬人次，飛機升降量下降3.5％至3.57萬架，貨運量下滑11.5％，由4月至8月間的總旅客量下降近0.8％。標普表示，自6月香港抗議活動開始以來，內地來港客流量下降，機場成為示威者的目標，預計年底前相關數據繼續疲弱。

維持評級因機管局收入穩 處淨現金

但標普決定維持機管局的評級及展望不變，主要因為機管局超過六成收入來自租務、機場廣告以及其他非航空資源，未來一至兩年較少更新主要租約，為租金收入提供保障。另外，由於客流量的減少，機場建設費用或會因而減少，且機管局目前處於淨現金狀態，預計其資本支出和槓桿率將從2020年起才逐漸增加，直到2024年。

料大灣區內機場競爭加劇

不過乘客量下降仍不利機場商業活動，標普估計今個財政年度，機管局EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）增長率會按年下降單位數，而去年不包括機場建設費的EBITDA達到124億元。另外，今年大灣區規劃正式出台，標普指出，機管局一直加強與內地基礎設施的連接，但大灣區內的深圳及廣州機場獲地方政府大力支持，加上內地中產階級不斷擴大，帶動出境旅遊需求，預計來自大灣區內其他機場的競爭加劇。

標普給予機管局的評級與港府的信用評級一樣，同為「AA+」及展望為「穩定」。早前惠譽調低香港主權評級，由「AA+」降至「AA」，並將前景轉負面，穆迪則將港府作為發行人Aa2評級展望，由「穩定」降至「負面」。三大評級機構中，僅標普未有變動。