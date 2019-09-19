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財政部再在港發人幣國債 總值45億

【明報專訊】繼6月之後，財政部將再次在香港發行人民幣國債，涉及總值45億元（人民幣，下同），分別為35億元的新增2021年到期國債，年利率2.95厘；以及10億元的新增2024年到期國債，年利率3.03厘。兩筆國債將於本月25日進行投標。

8月全國地方專項債4063億元

今年6月20日，財政部亦發行了39.5億元的2021年到期國債，及10.5億元的2024年到期國債。財政部指今次兩筆國債發行後，將與上述6月發行的同期限國債合併構成同一系列，即2021年到期的國債，年利率2.95厘，合併後規模74.5億元；2024年到期的國債，年利率3.03厘，合併後規模20.5億元。

財政部同日亦公布，今年8月全國發行地方政府債券5695億元，其中一般債券1632億元，專項債券4063億元；按用途劃分，新增債券3421億元，置換和再融資債券2274億元。累計首8個月全國發行地方政府債券3.96萬億元。

中國續減持美國國債

另外，美國財政部數據顯示，中國7月持有美國國債規模降至1.11萬億美元，比6月減少22億美元，是逾兩年來最低，繼續位列美國第二大債權國。至於日本則延續自今年5月以來大幅增持的趨勢，於7月進一步增持美國國債79億美元至1.1308萬億美元，持倉規模維持近3年來新高；日本自6月起已超過中國，躍居美國最大債權國。

英國則於7月小量減持64億美元美國國債，但仍以3347億美元規模位居美債第三大債權國。

相關字詞﹕美債 地方政府債券 發行國債 財政部

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