太古：中信里昂已續簽租約

《金融時報》：中信建議員工避搭國泰

《金融時報》報道指，太古集團與北京關係緊張，中信證券指示旗下中信里昂遷出太古廣場，其中一位知情人士表示，這一命令打破外界關於太古集團與內地之間的齟齬僅限於國泰（0293）的傳聞。報道又引述中信里昂員工指，公司亦建議員工避免乘坐國泰航空。

太古：非常珍視雙方長遠伙伴關係

不過太古地產隨即否認事件，並指中信里昂證券已續簽其寫字樓租約，又提到中信里昂證券為太古廣場寫字樓物業的長期租戶之一，自2000年起進駐太古廣場一座，現時租用逾7萬方呎寫字樓樓面，強調中信里昂證券為太古地產旗下太古廣場及太古坊寫字樓物業的長期租戶，非常珍視雙方的長遠伙伴關係。

太古系的國泰因香港社會運動而被推上風口浪尖，國泰管理層接二連三發生變動，今年8月「3年計劃」靈魂人物何杲辭任行政總裁，盧家培辭任商務總裁，本月初主席史樂山同樣請辭。