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百威亞太首日孖展6億 遠遜上次

【明報專訊】今年巨型新股「啤酒股」百威亞太（1876）捲土重來，昨日正式招股，但市場反應未見熱烈，本港5家券商合共借出6.42億元孖展，假設百威亞太未有行使發售量調整權，首日孖展至少相當於其公開發售集資額18.4億元的34.8%。有分析認為，今次招股孖展息率較7月時低逾1厘，惟近日市場氣氛一般，不利新股短線表現。

孖展息率約2厘 遠較上次招股低

若百威亞太不行使超額權及發售量調整權，初步集資最多369億元，當中5%為公開發售，綜合市場消息，昨日耀才及時富各自借出約3億元，輝立借出2500萬元，信誠借出1000萬元，一通則借出700萬元，合共約6.42億元，今年7月百威亞太首次招股時，首日孖展額則錄約63億元。

耀才：有信心百威上市成功

耀才行政總裁許繹彬表示，今次孖展利息約2.08至2.23厘，現時大市氣氛較7月時差，但今次百威亞太大削集資額，相信百威亞太今次能夠成功上市。一通行政總裁宓光輝表示，百威亞太擁有發售量調整權，可增發原訂發售股份約36.8%，令部分投資者不想用孖展，「以免抽中太多」，他提到，百威亞太定價進取，「抽新股賺錢水位不多」，亦影響招股反應。

信誠證券聯席董事張智威表示，首日暫借出約1000萬元孖展，今次孖展利息約2.28厘。他表示，百威亞太今次引入新加坡主權基金GIC為基礎投資者，又承諾派息比率為25%，加上內地鼓勵內需，有助帶動其啤酒銷情。不過他認為，百威亞太短炒機會較少，但考慮到其市值龐大，上市後納入指數後機會極高，屆時將有被動資金追入，故看好其中長線表現。

新加坡S&T超額認購6.21倍

今日上市的新加坡建築服務及物業投資公司S&T HLDGS（3928）昨日宣布，獲超額認購6.21倍，每股發售股份1.07元，而招股價區間為1.05元至1.15元。根據耀才暗盤價顯示，S&T HLDGS升15.89%，報1.24元，每手2000股計，不計手續費，每手賺340元。

相關字詞﹕孖展 啤酒 百威亞太 新股

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