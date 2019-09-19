長期股東余卓兒 增持麗新系致停牌 公眾持股急跌 消息：無心之失「買多咗」

明報記者 陳偉燊

麗展副主席周福安昨日就余卓兒增持一事，接受本報查詢時指「因為余生（余卓兒）增持股份，我們要考慮如何處理，暫時沒有甚麼可評論。過往曾和余生見過面，主要是因為他是公司其中一個投資者而見過，但是不太熟識」。麗新系發言人則指，現時沒有額外補充。

持股超一成 可提名董事

根據上市規則，若持股量超過一成的主要股東，有權提名董事加入董事局。不過，余卓兒過往在麗新系的旗艦公司麗新國際（0191）及麗展，分別長期持股多達29.02%及18.94%，均沒有派員入局。余卓兒是次因為在9月12日出資394.32萬增持麗展0.07%，持股量增至19.01%；並於9月16日分別出資120.23萬元及118.84萬元各增持豐德麗及麗豐0.06%，令持股量達到10.05%及10.04%，因此導致三股的公眾持股量少於25%（見圖）。

豐德麗公眾持股跌至不足15%

豐德麗的公眾持股更因為低於15%的最低要求，只餘14.95%，按例昨早需要停牌買賣。3家公司均表示，正考慮採取不同措施，恢復公眾持股量。麗豐及豐德麗則表明，公眾持股量不足，均與余卓兒增持有關。

在昨日中午麗展及麗豐公布公眾持股不足後，麗新系仍在買賣的股份全線回軟，麗新國際、麗新發展、麗豐控股及寰亞（8075）收市時，分別跌2.15%、0.21%、0.65%及5.88%。余卓兒在麗新系4家公司持股，按昨日收市價計，市值合共高達24.85億元。

早於2009年投資麗新國際

一直無派員入董事局

資料顯示，億京本身雖無上市，但余卓兒本身有投資股票，最早於2009年開始投資麗新國際，到2016年6月手持的麗展亦曝光，到2017年3月及10月，亦陸續披露持有麗豐及豐德麗，不過其間他一直鮮有與麗新系直接合作。他在2009年參與投資麗國後，亦曾於2011年短暫投資王世榮旗下地產股建業實業（0216）。