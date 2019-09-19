經濟
下一篇 上一篇

長期股東余卓兒 增持麗新系致停牌 公眾持股急跌 消息：無心之失「買多咗」

【明報專訊】麗新系「老股東」、本地發展商億京集團主席余卓兒，因為在9月12日及9月16日共出資633.39萬元，分別增持麗新發展（0488）、豐德麗（0571）及麗豐（1125），令到3家公司的公眾持股量不足，豐德麗更因為公眾持股低於15%而需要停牌。麗新系表示，將研究適當措施儘快恢復公眾持股量。對於因增持令麗新系公司停牌，億京回覆本報查詢時不回應事件。但有消息指，今次事件或由於余的無心之失「買多咗」，不涉及狙擊。

明報記者 陳偉燊

麗展副主席周福安昨日就余卓兒增持一事，接受本報查詢時指「因為余生（余卓兒）增持股份，我們要考慮如何處理，暫時沒有甚麼可評論。過往曾和余生見過面，主要是因為他是公司其中一個投資者而見過，但是不太熟識」。麗新系發言人則指，現時沒有額外補充。

持股超一成 可提名董事

根據上市規則，若持股量超過一成的主要股東，有權提名董事加入董事局。不過，余卓兒過往在麗新系的旗艦公司麗新國際（0191）及麗展，分別長期持股多達29.02%及18.94%，均沒有派員入局。余卓兒是次因為在9月12日出資394.32萬增持麗展0.07%，持股量增至19.01%；並於9月16日分別出資120.23萬元及118.84萬元各增持豐德麗及麗豐0.06%，令持股量達到10.05%及10.04%，因此導致三股的公眾持股量少於25%（見圖）。

豐德麗公眾持股跌至不足15%

豐德麗的公眾持股更因為低於15%的最低要求，只餘14.95%，按例昨早需要停牌買賣。3家公司均表示，正考慮採取不同措施，恢復公眾持股量。麗豐及豐德麗則表明，公眾持股量不足，均與余卓兒增持有關。

在昨日中午麗展及麗豐公布公眾持股不足後，麗新系仍在買賣的股份全線回軟，麗新國際、麗新發展、麗豐控股及寰亞（8075）收市時，分別跌2.15%、0.21%、0.65%及5.88%。余卓兒在麗新系4家公司持股，按昨日收市價計，市值合共高達24.85億元。

早於2009年投資麗新國際

一直無派員入董事局

資料顯示，億京本身雖無上市，但余卓兒本身有投資股票，最早於2009年開始投資麗新國際，到2016年6月手持的麗展亦曝光，到2017年3月及10月，亦陸續披露持有麗豐及豐德麗，不過其間他一直鮮有與麗新系直接合作。他在2009年參與投資麗國後，亦曾於2011年短暫投資王世榮旗下地產股建業實業（0216）。

相關字詞﹕周福安 麗豐控股 豐德麗 麗新發展 麗新國際 余卓兒 億京

上 / 下一篇新聞

莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
旅議會：業界節流 要求員工放無薪假
堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億
堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億
思捷全年虧損 收窄至21.44億
思捷全年虧損 收窄至21.44億
新iPhone預售理想 手機相關股急升
新iPhone預售理想 手機相關股急升
百威亞太首日孖展6億 遠遜上次
百威亞太首日孖展6億 遠遜上次
瑞銀：港交所可爭取倫交所開股東會
瑞銀：港交所可爭取倫交所開股東會
太古：中信里昂已續簽租約
太古：中信里昂已續簽租約
財政部再在港發人幣國債 總值45億
財政部再在港發人幣國債 總值45億
標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」
標普：社運長遠威脅機場競爭力 維持機管局「AA+」評級 展望「穩定」
存保會：35%港人無儲蓄習慣
存保會：35%港人無儲蓄習慣
美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作
美「鬧錢荒」聯儲局連續兩日注資 10年來首啟動回購操作
fb研AR智能眼鏡 目標取代手機
fb研AR智能眼鏡 目標取代手機
蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪
蓋茨大捐身家 仍為全球第二大富豪
張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升
張兆聰：聯儲局倘重新買債 股巿將大升
梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升
梁志麟：脫歐欠突破 英鎊難再升
盧志威：科技軟件股料長線跑贏
盧志威：科技軟件股料長線跑贏
李曉佳：商界領袖心底話 唯陳啟宗敢言
李曉佳：商界領袖心底話 唯陳啟宗敢言
技術取勝：金蝶國際短線上望9元
技術取勝：金蝶國際短線上望9元
曾俊華落區真派糖
曾俊華落區真派糖
陳德霖憶盈富上市 心泛漣漪
陳德霖憶盈富上市 心泛漣漪
劉思明：雲計算受捧 金蝶金山轉強
劉思明：雲計算受捧 金蝶金山轉強
周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？
周顯：瑰麗不惜工本 有「復仇」意味？
湯文亮：負利率即是賴債
湯文亮：負利率即是賴債
尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍
尚‧珒溋折實2.4萬 啟德首批最貴 匯璽III今賣352伙 收5419票超額14倍
恒地3個市區重建盤涉1500伙
恒地3個市區重建盤涉1500伙
話你知：龍湖合景兩年前每呎1.25萬奪地
話你知：龍湖合景兩年前每呎1.25萬奪地
海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低
海富苑劈百萬沽 未補價兩年新低
茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成
茶餐廳12.8萬續租上水舖 加租三成
新地古洞大增單位計劃料獲批
新地古洞大增單位計劃料獲批
暫離港外籍客增 本地換樓客減 時景恒：社會動盪改變迷你倉需求
暫離港外籍客增 本地換樓客減 時景恒：社會動盪改變迷你倉需求
買海外迷你倉房託 股息率近6厘
買海外迷你倉房託 股息率近6厘