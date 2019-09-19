經濟
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新iPhone預售理想 手機相關股急升

【明報專訊】蘋果新推出的iPhone 11系列產品於上周五起預售，本周五（20日）正式開售。有報告比較以往新手機出貨時間，指iPhone 11首周在中美市場的預售表現理想，帶動相關手機設備港股昨日急升，瑞聲科技（2018）逆市急升一成，為表現最佳藍籌，最高見45.25元，收市報44.4元。

瑞聲科技飈一成 藍籌最佳

野村發表報告，追蹤iPhone公布後首個周末預售出貨時間。截至周日，最高級的iPhone 11 Pro在美國的出貨時間為17天，比上個版本的iPhone XS的11天為長。因為出貨時間反映iPhone需求和生產，假設產量按年沒有改變，因此推斷今年新iPhone在美國市場有個好開始。同時，iPhone 11在中國的天貓和京東兩個網上商城預售，分別比去年上升2倍和4.8倍，在中國銷售按年平穩，甚至更好。

天風證券分析師郭明錤上調iPhone今年的出貨量，由6500萬至7000萬部，增至7000萬至7500萬部，iPhone 11首周末預購優於預期，高級型號在美國市場需求依舊強勁，在華即使面臨華為強力競爭，但市佔可望逐漸改善。

華為今公布Mate 30

昨日手機設備股表現一枝獨秀，除瑞聲外，信利國際（0732）急升11.32%，丘鈦科技（1478）上升7.38，通達集團（0698）亦升6.15%，舜宇（2382）僅升0.3%。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦對瑞聲後市表現有保留，認為瑞聲估值已經修復，除非開售後有更理想的銷售數字，否則現時買入的風險上升，預計最多可升至50元水平。舜宇與iPhone的關係不大，不過華為將於今日公布Mate 30，若反應良好，可望120元。

耀才：留意國慶前有否刺激措施

聯儲局於本港時間今日凌晨公布議息結果，由於不確定因素多，市場靜候議息結果，港股昨日成交跌至只有595億元，恒指全日波幅只有161點，收報26,754點，跌36點或0.13%，連跌3日。國指收報10,478點，跌23點或0.23%。國務院辦公廳發布意見，促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展，體育用品股安踏（2020）升3.8%。 恒指夜期窄幅上落，至昨晚11時45分報26,730點，低水24點。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，目前港股缺乏方向，恒指在27,000點有阻力，有機會回試26,000點。他預計，後市主要視乎消息炒作個別行業股份，可留意10月國慶前，內地會否有刺激措施。

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