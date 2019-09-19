經濟
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思捷全年虧損 收窄至21.44億

【明報專訊】ESPRIT母公司思捷環球（0330）昨公布截至6月底止全年業績，期內虧損收窄至21.44億元，每股虧損1.14元，不派末期息。思捷去年度收入倒退16%至129.32億元，公司解釋是基於歐元匯價走弱，但即使不計外匯影響，全年收入仍減少12.9%。集團行政總裁Anders Kristiansen昨日表示，近期在本港發生的示威活動使本地店舖客流量下跌，估計跌幅約40%，更直言跌幅是不正常（abnormal）。但他透露，短期內不會裁員，又強調集團仍然非常重視亞洲市場。

柯清輝：社運平息後 市道將復元

對於本地零售前景，集團執行主席柯清輝認為，如果社會事件仍沒有解決，對未來零售市况不樂觀。他續稱，以往香港舖租高昂，而經過近日事件，相信可以令舖租有調整空間；倘若相關事件靜止後，本港的零售市道將會復元。

不過，他認為，香港形勢對ESPRIT的影響仍然較為輕微，公司在香港的定位不錯，在歐洲業務亦有很大的發展空間。以地區計，集團最大收入來自德國，收入達66.87億元，佔集團整體收入的52%；反觀亞太地區收入僅為12.33億元，佔集團整體收入約9.5%；其他歐洲地區收入為50.12億元，約佔整體收入約39%。

公司展望，未來由於貿易局勢緊張升級，經濟增長會受打擊，進一步抑壓消費者情緒，下個財年的宏觀經濟環境將繼續出現挑戰及不確定因素，但集團的策略計劃會如期執行，管理層亦對去年取得初步進展而感到鼓舞。Anders Kristiansen表示，集團未來繼續專注轉型，同時嚴格控制成本，冀在未來兩年至兩年半時間內錄得盈利。他續稱，未來集團會投放較多資源發展其電子商店平台，同時推出更多可持續商品，預計會在2021年將所有牛仔布及棉花產品改用可持續材料。

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