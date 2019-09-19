經濟
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堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億

【明報專訊】月初在盈警上「追加」近期反修例衝突影響，指公司在5月及6月多蝕逾4200萬元的堡獅龍（0592），昨日公布截至今年6月底止全年業績，淨虧損擴大至1.39億元，末期息每股派1.22仙，全年派息共2.44仙，與去年持平。集團表示，受外圍經濟及香港示威活動影響，去年度港澳地區同店銷售下跌一成。

全年派息維持2.44仙

堡獅龍表示，去年度業績惡化，主要是公司所經營的核心市場氣候異常以及當地消費意欲低迷所致；期內，受累於關閉表現欠佳的店舖，收入按年跌16.2%至16.4億元，毛利率則減少1個百分點至52%。

集團表示，在社會不安及中美貿易戰影響下，本地零售銷售增長自2018年7月起顯著放緩。同時，人民幣貶值和香港地產及投資市場向下，持續影響消費意欲，導致店內消費下跌，從而令佔集團綜合收益達65%的香港及澳門地區的銷售受到影響，期內港澳同店銷售額跌10%，新加坡則跌9%。不過，單論虧損金額，內地營運虧損5,800萬元，虧損甚至高於港澳地區的3,300萬元。

截至6月30日，集團在多個地區擁有286間直接管理店舖及775間特許經營店舖。港澳市場仍然為集團的核心市場及主要收益來源，店舖數目穩定，維持於39間，較2018年40間減少1間。

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