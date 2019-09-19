堡獅龍全年虧損 擴大至1.39億

全年派息維持2.44仙

堡獅龍表示，去年度業績惡化，主要是公司所經營的核心市場氣候異常以及當地消費意欲低迷所致；期內，受累於關閉表現欠佳的店舖，收入按年跌16.2%至16.4億元，毛利率則減少1個百分點至52%。

集團表示，在社會不安及中美貿易戰影響下，本地零售銷售增長自2018年7月起顯著放緩。同時，人民幣貶值和香港地產及投資市場向下，持續影響消費意欲，導致店內消費下跌，從而令佔集團綜合收益達65%的香港及澳門地區的銷售受到影響，期內港澳同店銷售額跌10%，新加坡則跌9%。不過，單論虧損金額，內地營運虧損5,800萬元，虧損甚至高於港澳地區的3,300萬元。

截至6月30日，集團在多個地區擁有286間直接管理店舖及775間特許經營店舖。港澳市場仍然為集團的核心市場及主要收益來源，店舖數目穩定，維持於39間，較2018年40間減少1間。