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莎莎盈警虧損 洽減租削人工救亡 港澳首5月銷售急跌17% 9月未止血再挫三成

【明報專訊】受到本地持續的示威活動影響，過去兩個月的訪港旅客量大幅下跌，對部分一直依賴自由行客源的本地零售及飲食企業造成嚴重打擊，當中堪稱「食正」自由行黃金年代的莎莎國際（0178）亦不能避免，在昨日收市後發盈警。集團表示，截至今年8月底止的5個月錄得虧損，營業額按年下跌約15%至約30億元，其中港澳市場跌17%，9月上旬亦未有改善迹象，意味上半年業績可能「見紅」。

明報記者 葉子晴

莎莎國際表示，集團今個財年首5個月，以8月份銷售表現最差，按年下降約28%，其中港澳市場更大瀉32%，至本月首15日仍未見好轉，營業額按月跌約14%，較去年同期跌約29%。對比去年上半年度賺2.029億元，莎莎今年中期業績或會見紅。本報翻查集團過往盈利表現，莎莎自2003年內地開放「自由行」客到港後，16年來未曾出現全年虧損，即使是SARS肆虐的2003年度，亦錄得約6500萬元純利；集團在2014年度錄得純利約9.35億元，創公司歷史新高，當年正是自由行對香港經濟貢獻最巔峰的年代（見圖）。

中期業績或見紅 近年罕見

有不願具名的消費行業分析員表示，對於莎莎國際所公布的三成銷售跌幅並不感到驚訝，最近已聽到很多其他同類型的零售商都出現差不多的跌幅，只不過莎莎可能較有代表性，而預期訪港客及本地客消費意欲減少可能會引起不同的滯後效應，例如裁員，並逐漸於明年初浮現。但他強調，對本地零售業前景毋須過分悲觀，舖租等成本近期亦同時下跌，對零售商來說有一定幫助，因此當事件平息後，旅客人數回升，情况便會改善。

分析：舖租成本同時下跌有幫助

為應對目前嚴峻的營商環境，莎莎表示，會積極採取不同的應變措施控制成本，當中包括與業主商討減租，以及積極減省人工支出、銷售及行政等營運開支，同時會推出更多折扣優惠促進銷售及降低存貨，盡力減低存貨成本及保留現金。同時，集團會持續審視市場情况，關閉低營運效益店舖，優化店舖網絡，適時調整產品組合和推廣策略刺激銷售。為方便顧客，莎莎未來會在微信推出小程序，顧客毋須到實體店，前線銷售員即可於網上平台與顧客進行互動和產品銷售。

莎莎擬微信推小程序 與顧客互動

除了莎莎外，不少上市公司最近亦紛紛表示盈利表現受社運活動影響。經營中式酒樓的富臨集團（1448）前日發盈警，又指受社會氣氛低迷所致大眾消費態度審慎，截至7月底4個月的收入減13%，並預期上半年將錄得虧損；另一服裝零售商堡獅龍（0592）早在5月底已首度發盈警，後又在本月初再更新情况，公司透露單計5至6月已再蝕4700萬元。

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