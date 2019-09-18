美盛：政局較穩 亞債更吸引 尤其看好印度印尼 減息空間較大

傅雲杰相信，主要央行寬鬆貨幣政策，為短線持續趨勢，而印尼、印度和菲律賓等三大經濟體，已經完成大選後，意味未來數年政局穩定；加上商品價格偏低，區內通脹水平低迷，釋除債市一大疑慮，都同樣利好亞債。他又指縱使中國經濟增長放緩，也不會顯著影響製造業，相信企業只是尋找擴張機會才遷廠，想更接近消費市場；是消費模式轉變迅速和科技進步，由全球化步向地區化的結果，消費會漸集中在東北亞，而東南亞則變成生產基地。

東南亞3大國完成大選 區內通脹低

中國經濟也是亞洲市場焦點之一，傅稱即使中國經濟放緩，實則反映更平衡發展，不再靠單一範疇帶動。再比較2015年時中國面對資本外流問題，人民幣大幅貶值，但最近6個月內地債市反而錄正流入，受中國獲納入國際債券指數帶動，料只會吸引更多資金流入，還有對比身處負利率的國家，人債息率吸引得多。故他不擔心人幣貶值問題，認為是步向市場化一步，今年其波動率降低與歐元等看齊，匯率穩定會有利亞洲債市。至於美元仍然走強，傅估計短線也不會太弱，料會區間波動，不致再進一步走強。

在亞洲市場政局穩定非常重要，如印度政府強勢，有利經濟發展；而印尼除了同樣已經過大選，本身赤字水平控制非常嚴謹，負債佔國內生產總值（GDP）比例低，更為其中一個新興市場中較低槓桿的國家。雖然部分亞洲國家已減息多次，惟傅指如印尼和印度10年期國債孳息尚分別有7.3厘和6.5厘，都反映有減息空間，具投資價值，現時投資組合也高配印度和印尼國債。他坦言「雙印」非完全沒有問題，但形容亞洲市場就如「所有衫都是骯髒」，目標就是要尋找相對最整潔的一件。

傾向持更多政府債

傅雲杰補充，縱使亞洲本地貨幣計價債券匯率較波動，其息率的確遠較美元計價的為高，加上可透過利率對冲，填補匯率虧損。在過去5年亞洲本地貨幣計價債即使平均匯率跌1成，但總體還有超過四成回報。他認為亞洲債市較大風險為企業債，特別中小企近年發債量高，在貿易戰和全球經濟放緩下勢面對更大困難，故美盛西方資產亞洲機會基金也傾向持更多政府債。

普信：可增持中國高息債

另一大行普信（T. Rowe Price），其亞洲信貸債券策略副基金經理陳兆德，也看好亞洲債前景。他指亞債風險調整後回報吸引，收益率更高於成熟市場，在息差擴大下仍能保持，經濟下行時的防守力與成熟市場相若；並同樣可受惠於亞洲經濟增長，但波幅小於亞洲股票；而目前區內存款率高，有強大經常帳盈餘，也意味銀行流動性較高。還有是本身亞洲經濟基本面強勁，槓桿水平改善和違約率低於其他地區，而亞洲信貸平均評級也達到「BBB+」。

他認為目前市場較大風險都為中美貿易戰，以及全球經濟增長放緩，但料中美都不會有大規模的刺激經濟措施應對。他又稱續建議「增持」中國高息債，指估值較低，但仍要留意人民幣貶值風險，又看好個別具質素的內房債。

王俊騏 明報記者

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