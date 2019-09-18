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恒地底價21億 統一紅磡5舊樓業權

【明報專訊】向來鍾情市區舊樓併購的恒地（0012），其中對紅磡區舊樓的收購行動漸見成果；恒地昨日早上在沒有對手情况下，成功統一紅磡5幢舊樓的業權；上述項目位於紅磡黃埔街1至21C號（單號）及必嘉街80至86號（雙號）多個舊樓，以底價21.37億元投得項目，以最高可建樓面面積177,525方呎計，每方呎樓面地價12,038元。

整合地盤後可發展百萬呎樓面

資料顯示，恒地早於2010年起於紅磡黃埔區共4條街道展開收購，整個項目橫跨黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，多組地盤已統一業權，整個項目地盤面積約11萬方呎，以地積比率9倍商住計，預計整個項目最高可建樓面約100萬方呎，與同系土瓜灣翔龍灣總樓面面積約110萬方呎相若，為九龍市區罕見大型重建項目。

財團申強拍灣仔55年舊樓

另一邊廂，發展商積極併購舊樓作以增加土儲，新近有財團就灣仔秀華坊31至36號向土地審裁處申請強拍。強拍文件顯示，以上地盤面積約7922方呎，現為1幢8層高商住物業，樓齡約55年，目前大業主堅雄有限公司持有81.25%業權。

上述項目現規劃為住宅（丙類），可發展地積比率為5倍，預計可建樓面面積近4萬方呎，項目估計3.2227億元，預計每方呎樓面地價約8000元。

粉嶺14萬呎地皮放售 估值2.8億

此外，新界農地有價，仲量聯行獲委託放售粉嶺坪輋丈量約份第76約多個地段，佔地超過14.2萬方呎，為少有在市場放售的大型地皮，且大部分為平地，方便剪裁及規劃，地皮市值約2.8億元，即每方呎地價約2000元。

仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡表示，政府着力發展新界北，規劃署及土木工程拓展署已於2017年底發表研究報告，擬把坪輋、打鼓嶺打造成與粉嶺或上水規模相若的新市鎮；同時，政府認為坪輋適合作較高密度住宅發展，現正探討連接坪輋至附近新市鎮的南北鐵路，預料可吸引發展商吸納。

相關字詞﹕粉嶺坪輋 舊樓併購 恒地 強拍

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