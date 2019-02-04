匯璽III 6日收4000票 超額10倍

明日發售首批352個單位的匯璽III，自上周四起收票，反應不俗；至昨日為止暫收約4000票，已超過2017年11月匯璽II首推時所收的3600票，但與2017年3月匯璽I，首推時所收得的1.3萬票則相距甚遠。若以明日推售單位數量計超額近10倍，項目將於今日下午2時截止登記。

尚‧珒溋料最快今開價

此外，尚‧珒溋將於今日舉行記者會，市場消息指，樓盤有機會於今日公布首張價單。尚‧珒溋提供667伙，預計2021年11月落成，樓花期長約26個月，戶型包括1到4房，發展商已預告該盤首推數量將不少於134伙。

另一方面，不少貨尾盤錄得成交，如新世界（0017）北角柏蔚山，昨日連沽2伙，單日套現近1億元；其中2座32樓A室，實用1271方呎，為4房連家具單位，成交價5617.5萬元，實呎44,197元；另一售出單位為實用994方呎的2座32樓B室，成交價4226.4萬元，實呎42,519元。

柏蔚山連沽兩伙 吸金近億

柏蔚山去年6月開售至今，已累沽567伙，佔可售單位逾九成，套現近135億元。

另香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，錄得本月首宗成交，透過發價單形式，最新售出6座12樓A室，屬實用1019方呎3房戶，成交價1844.4萬元，實呎1.81萬元。

OMA OMA特色戶又撻訂

沒收訂金27萬元

不過，永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏OMA OMA，錄得6月開售以來第三宗撻訂個案，單位為1B座5樓F室，屬實用407方呎連264方呎平台特色戶，原於9月9日以550.8萬元售出，但買家近日取消交易，料遭沒收5%訂金涉逾27萬元。