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GRAND YOHO 3房 950萬沽 額印鬆綁 業主料損手10萬

【明報專訊】元朗自7月21日發生白衣人無差別襲擊市民事件後，區內整體二手成交量曾一度下滑，雖然近期情况稍為回暖，卻出現量升價跌現象；其中區內指標屋苑GRAND YOHO，錄得首宗明賺實蝕成交，原業主估計要損手10萬元離場；另青衣藍澄灣有兩房戶成交價低於600萬元，為屋苑同類戶型半年低位。

社會氣氛持續不穩，有業主趁額外印花稅SSD限售期屆滿即沽貨離場；中原營業經理王勤學表示，GRAND YOHO 2座高層C室，屬實用595方呎3房間隔，原業主額印鬆綁即放售，終以950萬元沽出，實呎15,966元；原業主2016年以約915萬購入單位，持貨3年，帳面雖獲利約35萬元或4%，惟扣除印花稅、佣金等雜費則明賺實蝕，預計蝕近10萬元。

YOHO Midtown本月5成交 兩房呎售1.69萬

另同區YOHO Midtown本月暫錄5宗成交，市場消息稱，屋苑新近錄得2座中層G室易手，實用443方呎2房間隔，原業主最初叫價770萬元，減價20萬元或約3%後，以750萬元售出，實呎16,930元；原業主2015年初以568萬元購入單位，帳面賺182萬元或32%。

同時，青衣全區9月至今暫錄12宗成交，較上月同期錄約6宗上升1倍，其中大型屋苑藍澄灣佔5宗。中原區域營業經理陳輝麟稱，藍澄灣2座低層G室，實用485方呎2房間隔，原業主最初叫價680萬元放售，期後累減81萬元或12%，新近以599萬元成交，實呎12,351元，成交價為藍澄灣同類單位近半年新低價位；原業主2007年以176萬元購入，帳面獲利423萬元或2.4倍。

藍澄灣兩房跌穿600萬

此外，個別業主續擴大議價空間以促成交易。西九四小龍之一、荔枝角昇悅居新錄一宗低市價成交，香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，上述昇悅居6座低層D室，實用491方呎2房間隔，上月以830萬元放盤，新近累積減價85萬元或10%，以745萬元獲外區客承接，實呎15,173元，屬屋苑同類戶型今年新低成交價；原業主2005年初以217萬元購入，持貨14年，帳面獲利528萬元，物業升值約2.4倍。

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