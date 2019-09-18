麒豐資本3.3億購觀塘工廈4層

成員包括莎莎「太子爺」郭浩泉

上述物業為鴻圖道33號王氏大廈2、5、6、7樓連天台，4層樓層每層樓面約7000至8000方呎。麒豐資本表示，今次除以3.3億元購入上述物業外，目前亦已聯同部分業主合組公司，成功集合該大廈90%業權，而餘下一層單位亦已正洽談中，計劃把物業重建成為新式工廈。

已集合九成業權 擬重建新式工廈

資料顯示，上述地盤面積1萬方呎，根據城規會規定最高可建高度為160米，項目鄰近新地（0016）的九巴車廠重建項目，亦正對麒豐資本鴻圖道32號甲級寫字樓項目，現時也正在重建中，預料可產生協同效應。

此外，爪哇控股（0251）公布，以7.8億元購入位於中環鏞記大廈旁、威靈頓街50號華威商業大廈近六成樓面，包括地下、地面上層、1及2樓的B室、3至22樓2及3號單位，以及部分天台，涉及樓面34,243方呎，呎價22,778元；通告續指，上述單位截至2018年底，年租金收益約1860萬元（即每月約155萬元），以購入價7.8億元計，租金回報率約2.4厘。

爪哇7.8億購中環商廈六成樓面

另世邦魏理仕指，粉嶺安樂門街15號全幢物業，現於市場上放售，並可以全幢售後租；該行稱，上述工業大廈可受惠於政府推出的「活化工廈2.0」計劃，申請改裝活化作其他用途，如零售、教育或安老機構及數據中心等，為投資者帶來提升物業價值的理想機會。