零售寒冬 核心區舖位空置率6.5% 尖沙嘴老鳳祥舊舖叫租80萬 4年跌價六成

明報記者 甘潔瑩、周綺琪

美聯工商舖資料顯示，四大核心區中，以傳統旅遊區銅鑼灣的舖位空置率最高，高見9.4%，按年升1.3百分點；其次為中環9.1%、尖沙嘴6.8%、旺角4.3%。美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，中美貿易戰、本港社會運動等因素嚴重影響零售市道表現。

銅鑼灣吉舖比例9.4%最嚴峻

以尖沙嘴海防大廈地下5商舖為例，面積1800方呎，商舖自2015年起，由內地金舖上海老鳳祥承租，當時月租193萬元，即呎租高見1072元，老鳳祥去年3月租約期滿後不續租，業主曾以月租120萬元放租，但一直未獲承租；同年5月、8月獲時裝店及連鎖鞋店以短租形式、每月25萬元租用，每個品牌租期約3個月。

至去年11月，連鎖鞋店約滿離場後，商舖被丟吉。業主今年7月起叫租100萬元，至8月減價至90萬元，而至本月，月租叫價再調減至80萬元，意味兩個月累減20萬元或20%。若成功以月租80萬元租出，該舖位月租將由2015年高峰期193萬元，大跌113萬元或近60%。

美聯旺舖董事盧展豪指出，目前退租潮有惡化迹象，預計明年將出現「吉舖潮」，四區整體空置率將達8%至9%，吉舖數目料上升至逾600間。

彌敦道街舖業主減租逾兩成

中原商舖部副區域營業董事李泳衡表示，受每周示威活動影響，各核心區最新租務表現亦較上月遜色，當中以旺角、尖沙嘴情况為重災區，兩區屬旅遊熱點，加上港人外出及消費意欲下降，人流明顯減少，直接影響商戶生意及租舖意欲。

其中彌敦道華源大廈街舖（約500方呎），業主早前以月租23萬元放租盤，至6月初減至約19萬元獲商戶承租；惟其後本港衝突事件頻生，業主最新願意將月租再減至約18萬元，即較原叫價下跌逾兩成。

學者：業主願減租 求租出舖位

城市大學建築科技學部高級講師潘永祥認為，近月零售市道不景氣，主要是受社會運動影響，不論港人和遊客的消費意欲均下降，但礙於衝突未見止息，無法預計來年零售業表現，以至明年商舖空置率，惟現時業主均願意減租以求獲得商戶承租，料即使社會運動持續，空置率亦不會勁升。