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陳德豪：除非基本面好轉 港股未來一年無運行

【明報專訊】香港股巿至上星期起明顯轉弱，當然上星期因為中秋節假日的關係，南向交易停止，投資情緒轉弱，但同時也如我上星期所說，一來降準的消息不會短期內解決內地經濟下行的壓力，二來利好消息已被消化，而再沒有其他利好消息刺激股市。加上我以前所說，在10月1日國慶前，股市的變數甚多，在過往的周末，我們看到《逃犯條例》修訂引起的衝突未有平息。

恒指現水平料整固

穆迪認為本港面對的風險正上升，持續的示威活動反映香港制度優勢遭蠶食，因此宣布將香港的Aa2評級展望，由「穩定」降至「負面」。另外再將匯豐銀行和恒生銀行（0011）的外幣存款評級由「穩定」修正為「負面」。以上的因素令恒指在這兩日兩連跌。其實恒指從24,900點升至27,000點，回彈已有10%。人民幣破7，現時走勢也沒有特別明顯的轉向，恒指實在難有其他基本面因素支持上升的動力。

另外沙特阿拉伯重要石油設施遭襲，投資者對原油供應不足以及中東的政治地緣因素的升溫感到擔憂，石油飈逾14%，為史上單日最大升幅，恒指中只有「三桶油」的升幅優於其他同行。美國聯儲局議息在即，油價的抽升令市場對聯儲局減息的預期突然出現了反轉，預計不減息的人數大幅上升。

中美貿易戰仍未看到完結的信號，雖然中美之間有機會重啟貿易談判，但美國談判代表以及市場也不預期這次會面有任何的進展，變相這只是形式上的交流，並不會對市場帶起提振的作用。在眾多的負面資訊下，加上十一國慶前後的不確定因素繼續加多，投資者應繼續保持審慎。我仍然覺得恒指會於現時水平整固，長遠而言未來一至兩年將會向下行，直至基本面因素轉好。

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太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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