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湯文亮：小心債仔惡過債主

【明報專訊】有開財務公司老友話最近十分擔心，本來因《逃犯條例》修訂引致的示威衝突，令香港的經濟轉壞，不少人要將原本沒有按揭的物業問財務公司借錢，那些貸款年期不會太長，金額亦不會太大，財務公司更加可以收取高息，說那些是有抵押的私人貸款亦不為過。

其實，他並不擔心那些新增貸款，只是以前有不少人用財務公司的高成數按揭買樓，現在樓價下跌，那些人的供款又脫期，他是擔心那一班用高成數按揭買樓的人最後要放棄物業，他要做一輪工夫才可以收回貸款，最多蝕些少差額，我覺得老友曬命，但是他不知道，如果不是有相當實力，現在要收樓也不容易。

一般人講起財務公司，大多數會以為是殺氣騰騰，如果唔還錢男人會被人斬手斬腳，女人就會被賣到中東做性工作者。其實這是誤會，或者幾十年前真的如此，但近年的財務公司，從電視廣告所見是非常溫馨，不但急人之所急，而且仲不用出面借錢，打個電話便可以，仲提醒向他們借錢的人千祈唔好畀錢中介公司。

友人問我，經營財務公司咁斯文，怎樣叫人還錢？其實，是有一條簡單方程式，叫以貸冚債，財務公司不斷加按，債仔就可以還錢，財務公司又可以收取更高利息，不過，這條方程式有一個阻滯，就是樓價下跌甚至只是保持平穩，這條方程式就會失效。友人話，這有什麼問題，大不了沒收那些已按物業，有律師代勞，有執達吏代行，如食蛋糕一件，老實說，講就容易，做就艱難。

加州新例 放債要顧及債仔能力

老友未試過借錢畀人，唔知道叫人還錢是很辛苦，雍正話齋，企住借出去，跪都未必收得番，所以雍正要用年羹堯收數。在香港，如果債仔是普通人一個還好，如果是有頭有面又有勢力，財務公司真的是不敢追他們。不過，情况仍然比美國加州為佳，有消息指美國加州準備立法，指控那些債主在放債時沒有顧及債仔的還款能力，債仔反而是受害者，不但可以不用還債，甚至可以獲得賠償。如果借錢畀人收唔番，任何地區都會立刻淪陷，但我認為加州的情况不會在香港發生，即使如此，在香港，就算借錢畀人都要量力而為，就是計算自己的實力一定要大過債仔，否則到追債的時候就會發覺很困難，現在的新晉財仔很快就會領略追債困難的滋味。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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