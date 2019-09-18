周顯：炒momentum不容易

當然，財技炒股法有很大的缺陷，這在昨天已經講過了。在這兩年，這種炒股法更加是全不適用，玩家們都輸到攤攤腰，究竟以後還能不能繼續用下去，頗成疑問。不過，這也正同其他的研究股票方法差不多，例如資產、市盈率等等，都是以前非常有效，但後來普及化了，人人都懂了，這種研究法就只變得只有參考作用，而不是絕對指標了。

人人懂的方法會失效

現時最有效的分析方法，是炒momentum，但我仍然未能捉緊其節奏，原因之一，是momentum是很動態的，由於我的炒股方法很靜態，無法時時刻刻看着股票機，因而無法使用很動態的炒法。

近日聽到最好笑的笑話，是某位黃絲朋友在其臉書寫：以後收到所有Cold Call都立刻大叫「光復香港」，不停重複直到佢Cut線為止。有人問如果真係有人答「時代革命」咁點，咁咪好有禮貌咁同佢講暫時唔需要借錢，但祝佢往後生意興隆囉……

我想，雖然我不是黃絲，不過收到電話推銷時，我都好想講呢句話呀！

[周顯 投資二三事]