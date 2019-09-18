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經濟
2019年9月18日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
人行拒減息兼收水 中港股急跌 MLF息率維持3.3厘 淨回籠1450億人民幣
穆迪降港鐵評級展望至「負面」
友邦被唱淡 拖累恒指最多跌幅
再傳內地投資不妥協 長實澄清假新聞
誤傳12年 長實未理會
大灣區基金兼做放貸 買內房換股債 央企牽頭成立 主旨培育符合灣區發展產業
股東來自華潤招商局粵海恒大
本港7月進出口貨量連跌9個月
消費疲弱 富臨料上半年見紅
倫交所股東表態 反對港交所收購
招商永隆6個月定存年利率最高2.6厘
東亞加轉按按息至2.625厘
百威再招股 估值較7月更貴 入場費3030元 歷史市盈率最高52倍
本地新股熱門保薦人力高 擬上市集資1.2億
油價反覆 美息按兵不動預期增 遇襲油廠料兩周回復正常 油價回吐5%
投資者質疑估值 WeWork母延下月上市
擬藉鴻海擴投資 蘋果增印度iPhone出口
張兆聰：MLF息率不跌 中央決心去房地產化
沈華：QFII及RQFII鬆綁 鞏固港跳板角色
植耀輝：港鐵年內股價難有憧憬
技術取勝：建行中線走勢改善
TripAdvisor：九成假評論係讚好
退休所需儲備 強積金只佔1/4
劉思明：低殘股回吐 炒風未逆轉
周顯：炒momentum不容易
湯文亮：小心債仔惡過債主
陳德豪：除非基本面好轉 港股未來一年無運行
零售寒冬 核心區舖位空置率6.5% 尖沙嘴老鳳祥舊舖叫租80萬 4年跌價六成
麒豐資本3.3億購觀塘工廈4層
GRAND YOHO 3房 950萬沽 額印鬆綁 業主料損手10萬
匯璽III 6日收4000票 超額10倍
恒地底價21億 統一紅磡5舊樓業權
美盛：政局較穩 亞債更吸引 尤其看好印度印尼 減息空間較大
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技術取勝：建行中線走勢改善
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【明報專訊】中遠海能升穿下降軌（圖）
美高梅暫受制13.2元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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人行拒減息兼收水 中港股急跌 MLF息率維持3.3厘 淨回籠1450億人民幣
穆迪降港鐵評級展望至「負面」
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再傳內地投資不妥協 長實澄清假新聞
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技術取勝：建行中線走勢改善
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