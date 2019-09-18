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植耀輝：港鐵年內股價難有憧憬

【明報專訊】昨日港鐵（0066）發生「出軌」意外。港鐵近年接二連三出現嚴重事故，近日間歇性的停車安排更備受市民批評，難怪股價已回落至5月中水平。論表現計港鐵今年仍升15.5%，較其他防守股表現更佳，不過似乎該公司現在正處於「風眼」之中，恐怕今年餘下時間難有憧憬。

說回港股。現時情况較早前其實更為複雜，雖然中美貿易談判似有進展，但地緣局勢又升溫，油價更成為脫韁野馬；至於本地情况亦未見有太大改善，港股又如何能有所突破？另外，繼惠譽後穆迪亦將香港展望評級下調至負面，相信標普亦會有所行動。評級下調短期影響未必太大，但難免削弱投資者信心以及增加企業融資壓力，長遠亦會帶來負面影響。

油價未來極波動

特別想談談今次油價急升帶來之影響。今次沙特石油設施遭受襲擊，有兩方面值得大家關注，其一是為何如此重要設施能輕易被無人機破壞，胡塞武裝組織更表明未來攻擊石油設備將「常態化」，意味沙特石油供應將面對重大風險；其次是美國及沙特會否對伊朗展開行動。事實上筆者不太相信會演化為軍事衝突，但雙方各擺姿態足以支持油價繼續走強了！

油價一旦持續走強，最大衝擊可能是推高全球通脹，影響多國「放水」部署之餘，亦加深滯脹風險。由於物價上漲抑制消費及投資，導致經濟下行之餘，亦會降低投資及消費意慾，形成惡性循環，不可小覷。

以陰謀論角度，今次最大得益者可能又是美國。其一是為應付市場需要，美國將加大石油出口量甚至動用戰略儲備，而油價上升對美國本身影響亦不太大，皆因現時美國已是全球最大石油生產國之一，亦可自給自足；另外美國亦可借此機會進一步擴大全球能源市佔率。當然如油價長期高企，亦即意味中東地緣政局陷入困局，對現時已經紛亂之環球政經而言肯定不是一件好事。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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