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沈華：QFII及RQFII鬆綁 鞏固港跳板角色

【明報專訊】在即將迎來國慶70周年之際，內地再推出擴大金融市場對外開放的重大舉措，國家外匯管理局決定將QFII及RQFII的投資額度取消，同時不再設有RQFII試點國家和地區限制。今後具備QFII或RQFII資格的機構只須進行登記，即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，而境外所有地區符合資格的機構均可申請RQFII，使用境外人民幣開展境內證券投資。

措施加快推進人幣國際化

根據外管局資料顯示，截至2019年8月底，一共有292家QFII機構獲批合共1114億美元投資額度，另有222家RQFII機構獲批合共6933億元人民幣投資額度。這次QFII及RQFII制度進一步開放，對內地打造全面開放新格局有重要意義，亦為香港帶來機遇，具體如下：

一、便利境外機構投資內地資本市場，境外投資者對中國市場的熱情將更高漲。隨着MSCI大幅度提高A股於MSCI新興市場指數比重，以及內地債券獲納入多個國際通用之指數，更多境外機構對長期持有境內人民幣資產有更大的需求。QFII及RQFII額度取消後，將簡化境外投資者投資內地資本市場的流程，有助於引入長期資本，同時RQFII取消地區限制將進一步滿足境外持有人民幣資產的需要，加快深入推進人民幣國際化。

二、推動開發更多中國主題的創新投資產品，讓境外投資者全方位捕捉中國投資機會。QFII和RQFII可投資的金融市場產品十分廣泛，除了覆蓋所有A股、境內債券及公募基金外，此前亦建議擬覆蓋所有私募投資基金及多種衍生工具，並允許參與證券交易所融資融券交易。

取消額度限制後，QFII及RQFII與內地投資者趨向一致，為敘做更多不同種類的跨境投資產品提供更大靈活性，幫助境外投資者深度投資中國資本市場。

三、鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐及跨境投資的跳板角色。QFII及RQFII一直以來均是以香港註冊的機構為主，已獲批RQFII的在港機構有94家，額度共3450億人民幣，兩者均佔總數約一半，而已獲批QFII的在港機構有69家，額度共244億美元，兩者均佔總數約兩成多。

取消投資額度後，將進一步便利境外機構配置內地資產。外資亦將增加利用香港市場進行跨境投資、外匯兌換、資金託管、風險對冲等，這將有助香港發揮作為全球離岸人民幣樞紐，鞏固香港作為外資進入內地金融市場的跳板角色。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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