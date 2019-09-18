擬藉鴻海擴投資 蘋果增印度iPhone出口

亞馬遜傳改算法 推利潤更高貨品

美國監管機構擴大對科技機構的反壟斷調查之際，《華爾街日報》引述消息人士稱，亞馬遜去年對產品搜索系統的算法作出改變，以推銷利潤率更高的貨品，而不是顯示與消費者搜索最相關的產品。此舉可能有利於亞馬遜自家品牌，也可能提振亞馬遜網站一些第三方產品，這些產品可能比亞馬遜自家產品更賺錢，但做法存在爭議。

消息人士稱，亞馬遜的零售業務高層，與名為A9的亞馬遜搜尋算法團隊爭拗了一年後，亞馬遜最終於去年底調整算法，提高有助亞馬遜利潤的產品排名。市場分析公司Jumpshot的數據顯示，亞馬遜的搜索欄位是美國消費者在網上尋找貨品的最常見方式，且多數消費者都選擇購買搜索結果第一頁顯示貨品。亞馬遜發言人稱，並沒有改變對搜索結果進行排名標準。

（綜合報道）

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