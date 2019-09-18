投資者質疑估值 WeWork母延下月上市

增設首席獨立董事 限創辦人投票權

延後上市計劃，反映We在大幅削減公司估值，並改革公司治理後，仍難以啟動IPO。We發布的公告稱，十分期待即將進行的IPO，預計交易將在今年內完成。除下調融資目標，該公司還增設一名首席獨立董事，並限制創辦人紐曼（Adam Neumann）的超級投票權，以改善企業管治。不過投資者仍憂慮到We的虧損持續擴大，其去年虧損額達16.1億美元，幾乎相當於去年收入。

不過知情人士稱，We預計當前季度的業績，將展示其快速增長步伐，讓投資者對前景興奮，這將使We最早在10月或11月展開IPO。據《華爾街日報》上周報道，軟銀計劃在We的IPO再投資至少7.5億美元。倘We不能盡快進行IPO，將不得不從其他途徑籌募資金。此次IPO預計將至少籌集30億美元，並啟動60億美元的貸款方案。

（綜合報道）

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