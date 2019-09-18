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投資者質疑估值 WeWork母延下月上市

【明報專訊】面對投資者質疑公司估值及企業治理，《華爾街日報》引述知情人士稱，共享辦公室龍頭WeWork的母公司We擬將其首次公開募股（IPO）計劃，由原定最早於下周上市，至少推遲至下月進行，而推遲上市的時間仍可能進一步延長。據《華爾街日報》此前報道，包括軟銀在內的一些投資者已敦促We待明年才IPO。消息指，We願接受150億至200億美元的估值水平，甚至可能更低，遠低於軟銀今年向We投資時的470億美元估值。軟銀旗下的願景基金所投資的6隻已上市科網企業當中，4隻跌穿超股價，包括優步（Uber）和Slack，或令願景基金的投資組合面臨減值壓力。

增設首席獨立董事 限創辦人投票權

延後上市計劃，反映We在大幅削減公司估值，並改革公司治理後，仍難以啟動IPO。We發布的公告稱，十分期待即將進行的IPO，預計交易將在今年內完成。除下調融資目標，該公司還增設一名首席獨立董事，並限制創辦人紐曼（Adam Neumann）的超級投票權，以改善企業管治。不過投資者仍憂慮到We的虧損持續擴大，其去年虧損額達16.1億美元，幾乎相當於去年收入。

不過知情人士稱，We預計當前季度的業績，將展示其快速增長步伐，讓投資者對前景興奮，這將使We最早在10月或11月展開IPO。據《華爾街日報》上周報道，軟銀計劃在We的IPO再投資至少7.5億美元。倘We不能盡快進行IPO，將不得不從其他途徑籌募資金。此次IPO預計將至少籌集30億美元，並啟動60億美元的貸款方案。

（綜合報道）

[國際金融]

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