油價反覆 美息按兵不動預期增 遇襲油廠料兩周回復正常 油價回吐5%

路透社稱，受影響的沙特產油設施，現已恢復近七成的產量。由於儲存充足，對沙特石油出口的影響「極小」。不過知情人士向路透社稱，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）已通報中國石油（PetroChina），部分10月的輕質原油將延遲10日裝船。

料不減息機率 升至逾三成

沙特的石油設施上周六遇襲，令每日原油產量一度減少570萬桶，相當於該國石油產量的一半以上。沙特阿美原預計需要數周至數月才能恢復大部分產量。花旗的報告指出，沙特與伊朗緊張形勢升級的程度，對長期供應的影響更為關鍵。

有分析認為，油價上漲令市場揣測聯儲局或在通脹升溫的憂慮下，對利率暫時按兵不動。CME Group的利率期貨數據顯示，交易商認為聯儲局在本周四凌晨按兵不動的概率，升至三成以上（見圖），不過減息0.25厘的概率仍在六成以上。有分析認為，油價上漲對於美國通脹的提振作用有限，因為油價上漲所帶來的通脹壓力傳導至通脹需一段時間。更重要的是，聯儲局可能將油價因素，與美國貿易政策不確定性等，一併列為美國經濟下行風險，鞏固了聯儲局本周的減息決定。

此外，因為碰上企業交稅高峰期等因素，美國銀行系統的現金儲備近日突然出現不平衡的狀態，令回購市場陷入緊張。聯儲局隔夜一般抵押品（GC）回購利率周一曾飈升2.48厘至4.75厘，為12月以來的最高。至周二早段，隔夜GC回購利率曾高見8.75厘，然後回落至7.25厘左右，社聯邦基金利率升至2.25厘的目標區間頂部。美銀美林稱，這引發市場對聯儲局控制貨幣市場能力的質疑。紐約聯儲銀行昨表示，啟動一項罕見的回購操作，涉及價值750億美元的債務工具，即向市場釋放資金，以維持聯邦基金利率在2至2.25厘的目標範圍內。

紐約儲銀回購操作涉750億美元

華爾街分析員揣測，倘融資市場崩潰，可能導致聯儲局重啟量寬，並可能進行其他調整。部分分析師認為，回購市場的波動可能是結構性的問題。聯儲局一直在縮減資產負債表的規模，這減少聯儲局持有的銀行儲備金額，限制了短期支付的可用現金。道明證券認為，罪魁禍首是銀行儲備減少，而這是向銀行提供短期流動性的主要來源。

Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha稱，回購利率飈升，可能有很多技術因素在起作用，不過這突顯聯儲局已過度降低儲備水平，並且需要很快再次擴大資產負債表，同時可能還會增加公開市場操作。Guha預期，聯儲局可能在本周宣布，資產負債表每月擴大140億美元。野村的分析亦認為，聯儲局可能會有大動作，而不僅減息0.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]