百威再招股 估值較7月更貴 入場費3030元 歷史市盈率最高52倍

全數集資額用作償債

招股書顯示，集資額將全數用於償還因向母公司收購韓國業務及承擔其股東債務的開支，及幫助百威英博償還債務。

與上次約760億元集資目標相比，百威亞太今次大幅「瘦身」，僅計算初始數目料最多可集資369億元，全球發售12.6億股，但仍為今年最大新股。不過，招股書顯示百威亞太未放棄大額集資可能性，因其擁有大量發售量調整權，實際可增發原訂發售股份的合共最多36.8%，於新股中罕見。若國際配售反應良好，該權利悉數行使、而超額配股權不行使，料百威將最多集資506億元。

可增發最多37%股份

至於設計此權利的目的，仍是便於還債。招股書顯示，該權利悉數行使後，百威亞太向百威英博收購韓國業務時會少發5.35億股，價值約160億元，即以更多現金償還母公司在韓國業務債務。

在今年7月上市計劃擱置之後，百威英博將旗下澳洲業務出售予朝日集團（Asahi Group），本次上市計劃中，百威亞太業務規模縮小了，現時公司市值估計介乎約3500億元至3900億元間。在出售前澳洲業務前，百威亞太去年全年溢利為14.1億美元（約110.3億元），出售後則為9.59億美元（約75億元）。依此計算，本次上市定價市盈率為47倍至52倍之間，反較上次定價的38.5倍至45倍市盈率更加昂貴。

星政府投資公司GIC斥78億入股

百威亞太執行董事兼首席執行官楊克強調，出售澳洲業務後，公司更加專注成長型市場，對現時的估值及市場條件均有信心。百威亞太今年7月中首度宣布來港上市，但傳因遭機構投資者臨時壓價及「抽飛」，最終取消。本次除規模及定價不同外，亦有兩處改動。一是此前百威亞太未有引入任何基礎投資者，本次則引入新加坡政府投資公司GIC，以10億美元（約78.2億元）購買股份。二是百威亞太本次計劃將按25%派息比率派息，此前則無派息計劃。

明報記者 馬迪帆