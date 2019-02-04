東亞加轉按按息至2.625厘

現金回贈維持1.5% 新造按息不變

不過與4大行不同，東亞無調整一手及二手物業新造按揭及現金回贈，僅轉按的息率有所調整，新造按息維持2.475厘。東亞發言人稱，一直密切留意市場動態，並會適時作出調整。

大型銀行先後削減轉按優惠及加按息，掀起轉按尾班車申請潮，帶動轉按登記增加，根據中原研究部數據顯示，今年8月份銀行轉按登記共錄3590宗登記，按月增幅4.7%，是去年11月後的新高數字，轉按宗數分別多於一手的2666宗及二手的2316宗。

8月份中銀香港（2388）轉按市場排名繼續超越匯豐銀行，以26.4%的轉按巿佔率，蟬聯第一，連續4個月位居榜首。排名第二的匯豐按月巿佔率回落3.2個百分點至20.6%，與中銀香港的差距由5月份0.8個百分點，再擴大至8月份5.8個百分點。中原按揭董事總經理王美鳳表示，9月份大型銀行進一步調整按息後，料銀行將逐步跟隨，調整後轉按息率較目前大部分業主享有之按息將高出達0.25厘。