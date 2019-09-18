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招商永隆6個月定存年利率最高2.6厘

【明報專訊】大型新股重來香港，扯高港元拆息，中小行積極搶存款。招商永隆銀行昨日新推港元定存優惠，4個月或6個月定期存款年利率最高2.6厘，暫為同期定存中最高息，且集中吸引大額存戶。

起存100萬元 可賺息1.3萬元

招商永隆表示，該港元定存優惠的起存金額為100萬元，最多存款1000萬元。若以100萬元金額計算，存入6個月可賺息1.3萬元，存入4個月賺息8667元。不過，此優惠只適用於全新客戶於分行開戶時同時敍造的定存。該行另有5厘年息的優惠，適用於透過其手機應用程式預約分行辦理開戶的新客戶，1個月港元定存年息為5厘，但存款金額只限1萬至5萬元，即最多賺息208元。

近日中小行積極搶存，建行亞洲本周亦新設4個月存期，年息最高2.45厘，起存額10萬元，現有客戶適用，但需為理財戶。工銀亞洲亦在早前推出4.2厘、3個月存期優惠，新客戶適用。

百威本周招股 短期拆息升

港元拆息近日則持續上升，由於百威（1876）在本周招股，月底掛牌，2星期HIBOR（香港銀行同業拆息）昨日升至1.93厘，按日升14點子（1厘等於100點子），而1個月HIBOR升至2厘。

中長期拆息大致不變，3個月HIBOR略升至2.28厘，6個月及12個月HIBOR分別報2.33厘及2.35厘。美元上升，港匯昨日略為下跌，昨晚報7.824。

相關字詞﹕拆息 港匯 建行亞洲 港元定存 招商永隆

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