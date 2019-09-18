消費疲弱 富臨料上半年見紅

7月底止4個月收益按年跌13%

公司早前曾捲入8．11「福建幫」、「紅衫人」打人風波，遭網民呼籲罷食；後在8月底，集團旗下多間食肆易名為「新苑」或「新馥」。本月初更有傳富臨旗下多間酒樓將全線關閉。其後公司曾發特別通告澄清指，全線關閉的傳言屬惡言中傷，內部運作正常，但直言上述謠言影響公司聲譽。公司今年進軍美食廣場生意，旗下首個美食廣場「Foodeli」在7月初於元朗YOHO MALL開幕，佔地9600方呎，投資額達100萬元以上，租期6年。

網民籲罷食 一度傳結業

近期已有個別上市公司，表態因香港的反修例運動影響盈利，永利澳門（1128）昨日發公告，今年第三季娛樂場收益及經調整後的物業EBITDA，將由於中美貿易爭端及香港局勢不穩等因素，導致貴賓博彩轉碼數大幅減少，並預計經調整後的物業EBITDA約在2.25億至2.48億美元之間。

零售商堡獅龍（0592） 曾在9月初發盈警，受近期發生的社會動盪拖累，料截至今年6月底全年會虧損約1.39億元。