本港7月進出口貨量連跌9個月

輸美貨量跌逾12% 內地跌幅收窄

貨量變動是從貨值變動中，扣除價格變動的影響而計算出來，7月份進出口的價格變化方面，出口價格按年上升1.1%，而進口價格則按年上升1.2%，兩者均比6月升幅收窄。而累計今年首7個月，出口貨量下跌5.4%，出口價格上升1.9%；進口貨量則下跌6.7%，進口價格上升1.9%。

從出口國家地區來看，雖7月份輸往美國整體出口價格有2.5%升幅，但整體出口貨量卻錄12.2%雙位數跌幅，比6月的8.8%跌幅顯著擴大。輸往內地出口貨量則跌8.6%，比6月的跌12.3%收窄。輸往印度及日本的出口貨量也繼續下跌，分別按年少4.7%和3.2%。另一方面，輸往台灣的出口貨量則增25.5%，比起6月16.7%增幅進一步擴大。

進出口價格仍保升勢

從美國進口貨量也大幅減少，按年跌12.6%，跌幅僅次於新加坡的21.4%；從內地進口貨值7月跌5.5%，較6月跌8%有好轉；從台灣及日本進口的貨量，則分別下跌5.1%和1.8%。

進口價格方面，7月來自主要供應地的進口價格均上升，美國升2.2%、內地升2%、日本升1.2%；新加坡和台灣分別升0.8%及0.6%。