經濟
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再傳內地投資不妥協 長實澄清假新聞

【明報專訊】長和系資深顧問李嘉誠近期多次被內地與相關人士針對，近日網上便流傳李嘉誠早年投資深圳梧桐山隧道，因不願與政府妥協而最終投資失利，就連工聯會立法會議員陸頌雄前日也在facebook貼文轉載。不過長實（1113）昨日澄清，包括李嘉誠及集團旗下公司，均從沒投資梧桐山隧道。陸頌雄亦於昨日下午刪除貼文，回覆本報查詢表示「謹此致歉」。

長實：從沒投資梧桐山隧道

據陸頌雄轉發的圖文「深圳政府如何打擊財團壟斷」，內容指控李嘉誠1987年投資興建深圳梧桐山隧道，擁有30年經營權，2004年深圳市政府認為隧道收費高，有意購回經營，內容稱，李嘉誠因不想放棄隧道收益，開出13.5億元天價意圖逼政府放棄收購，結果政府於2005年決定興建第二條隧道且免費，打擊了梧桐山隧道使用量，令李嘉誠於2011年只能以2.5億元蝕賣予政府。

工聯會陸頌雄轉貼 後刪圖道歉

對於指控，長實昨日澄清指，就網上流傳，包括有立法會議員於Facebook貼文，指李嘉誠早年曾投資深圳梧桐山隧道及於2011年蝕讓出售，其本人及集團旗下公司均從沒有投資於該隧道。

長實發澄清後，陸頌雄便把貼文刪除。陸頌雄回應本報查詢稱，轉載的圖文是網友發來，自己也有了解過，看到內地幾年前亦有相關報道，但原來報道有偏差，自己可能fact check得不夠仔細，「要謹此致歉」。至於會否在facebook出澄清聲明，陸頌雄說長實已經澄清，自己只不過是「開心share」別人製圖，但重申「下次要做好啲，check真啲」。

被傳旗下酒店請示威者食自助餐

除了梧桐山隧道這則假新聞，內地論壇貼吧「帝吧」日前網上播片，指長實旗下香港海逸君綽酒店為示威者提供地方更衣及自助餐；香港海逸昨日發嚴正聲明，指有關傳言不實，且引用的片段顯示並非香港海逸君綽酒店，對這些憑空揑造的虛假謊言深感憤怒及遺憾，並希望各界認清事實真相，以免被別有用心的人蒙騙。

事實上，網上流傳的片段背景，實際上是北角電氣道街市而非香港海逸君綽酒店。

而內地網絡與輿論近期對李嘉誠的「口誅筆伐」，源於他曾經在多份報刊以「黃台之瓜、何堪再摘」回應反修例風波，又曾籲執政者對年輕人「網開一面」，但因此先後受官媒等批評，中央政法委上周斥李嘉誠的「網開一面」是「縱容犯罪」（見表）。

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