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人行拒減息兼收水 中港股急跌 MLF息率維持3.3厘 淨回籠1450億人民幣

【明報專訊】沙特石油設備遇襲事件牽一髮動全身，由於油價大漲，人行或因憂慮通脹風險而意外不減息。市場原本亦期望周五（20日）公布的市場貸款報價利率（LPR）會溫和下降，直接減低借貸成本，以回應8月的疲弱經濟數據。不過人行昨日進行中期借貸便利（MLF）操作，息率意外地維持不變，甚至出現淨回籠操作，降低本月減息預期，並拖累中港股市下跌。

明報記者 歐陽偉昉

人行昨早公布，投放2000億元（人民幣．下同）的MLF，而同日到期的MLF金額為2650億元，單是MLF已淨回籠650億元，加上800億元到期的逆回購沒有續期，單日全口徑淨回籠1450億元。而且MLF的利率為3.3厘，與上月相同，意外沒有減息。由於上月新推出的LPR機制，報價需與MLF利率掛鈎，因此LPR下跌機會減低。事實上，本月9日到期的1765億元的MLF已經沒有續作，總結全月MLF淨回籠2415億元。

與MLF掛鈎LPR降息機會微

摩根大通資產管理環球市場策略師朱超平認為，人行於周一降準後，銀行間拆借和回購利率已經明顯下降，因為資金成本已降至人行的目標範圍，因此沒有進一步降低MLF利率。

聯訊證券分析師李奇霖則認為，中東原油供給不明朗和內地豬肉供給收縮，有通脹的可能，人行需進一步觀察。事實上，今年以來內地通脹風險一直升溫，上月內地通脹率升至2.8%（見圖）。而憂慮油價大升帶來的通脹，本周議息的美國聯儲局，現時減息機會率亦有所下跌。【相關新聞刊A13】

星展香港高級經濟師周洪禮認為，MLF沒有減息，在銀行計算LPR時添加息差的機制不變下，本月LPR利率應不會下降。他認為人行本月剛降準，市場仍未反映降準的效果，需要時間觀察。

油價大漲 憂通脹風險加劇

不過即使貿易戰有喘息機會，但中國經濟數據不濟，長遠LPR和存準率有下降的壓力，第四季LPR仍有機會下降。人行意外收水，A股下跌拖累港股。恒指低開181點跌穿27,000點關後，午後最多曾跌幅擴大至430點，低見26,694點，收報26,790點，跌334點，國指收報10,502點，跌125點，大市成交持續低迷，僅681億元。上證綜指昨跌1.74%，收報2978點；深成指跌1.97%，收報9722點。恒指夜期變化不大，至昨晚11時45分報26,825點，高水35點。

恒指曾跌430點 中資金融受壓

內銀股向下，建行（0939）跌1.63%，工行（1398）及交行（3328）跌1.3%，中行（3988）及農行（1288）跌0.9%。內險股亦隨市下跌，平保（2318）跌1.3%，中壽（2628）跌1.85%。

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