長實4酒店推國慶優惠 最高回贈3%

須租逾1年 一次過繳全數租金

該集團指出，為慶祝中華人民共和國成立70周年，凡於即日起至10月7日期間，首70名住客與上述任何一家酒店簽妥全新協議書，租期6至7個月可獲贈超市禮券1000元，租期8至16個月可獲超市禮券2000元，租期12至16個月如一次過繳付全數租金更可享高達3%回贈。

月租1.88萬起

長實地產投資董事劉啓文表示，每年臨近年尾均有不少海外及本地人士展開來年的就業或居住計劃，為酒店預租的高峯期。該4間酒店由2房2廳600餘呎起，亦有小量3房2廳連套房，房內傢電齊備，並設獨立備餐間，現時月租約由1.88萬元起。

另中原（工商舖）寫字樓部市務經理林澤豪表示，中環美國銀行中心35樓一單位，面積約1023方呎，以呎租約75元放租，月租約7.6萬餘元，據知，業主原本叫價每方呎約117元，最新因應市况於8月底大幅減價，較最初叫價下調約35%。

匯八坊舖408萬 5年勁蝕四成

土地註冊處資料顯示，港鐵彩虹站匯八坊1樓單號舖，面積約293方呎，最新以408萬元易手，呎價約1.39萬元，原業主2014年以約672萬元購入，現帳面蝕264萬元或近四成。