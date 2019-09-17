黃竹坑站第4期招意向 估值料百億

上述項目可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800個單位，預計於2025年落成。整個黃竹坑站物業發展項目位於黃竹坑車廠站上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，今次推出的第4期，則位於黃竹坑站物業發展項目的東南面。港鐵表示，有關項目將於下周一（23日）截收意向書。

最快下周招標 擬建兩座涉800伙

項目作為港島區難得的鐵路上蓋項目，自然成為市場焦點，不過，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，最新推出的港鐵黃竹坑站第4期項目，每方呎樓面地價最新估值約1.65萬至1.85萬元，比年初時調低約一成，即估值約105億至118萬元。

他表示，以現時市况計，估計超過20個發展商遞交意向書，最終約有10個發展商正式入標，始終發展規模大，估計入標財團以實力雄厚的大型發展商為主，部分將合組財團以分攤發展風險，估計部分中資會合組財團入標。他又指出，中美貿易戰、本港空置稅及社會運動等因素可能影響出價，相信發展商會「各自計數」。

中原測量師行執行董事張競達則表示，鐵路沿線物業具有一定吸引力，屬港島南區少有的土地供應，至於發展商會否踴躍入標競投，需視乎日後的市場氣氛，物業落成後部分單位可享翠綠山景，預料黃竹坑站第4期每方呎樓面地價約1.5萬至1.6萬元，估值約95.7億至102.1億元，有機會成為百億地王。