匯璽III周四首輪賣352伙 暫收3200票超額8倍

據發展商公布之銷售安排，匯璽III將於周四上午起推售首批352個單位，大手買家最多可購買三伙（設有指定單位限制），發展商將於明日下午2時截止接受認購登記。據代理透露，該盤自上周四開始收票，過去5日暫將約3200票，超額認購逾8倍。

映日灣周日賣172伙

至於映日灣方面，發展商亦於昨日公布，於周日（22日）推售172個單位，代理指，項目過去三日收近千票，超額近5倍。今批單位包括167伙標準戶，由開放式至三房戶不等，實用面積217至859方呎，以及5伙特色戶，實用面積418至1908方呎。該批單位折實入場費426.9萬元起，折實實呎17,307至22,786元，折實平均實呎19,794元。

海璇6伙加價最多6%

此外，新地旗下北角海璇昨更新價單，其中6個5A座細單位加價1%至6.4%，並於周五起發售。

新世界（0017）清水灣傲瀧昨售出一伙特色戶，單位為D座G16花園複式戶，實用面積2201方呎，成交價4590.6萬元，實呎20,857元。項目累售605伙，連同車位銷售，共套現逾165億元，全盤沽出逾9成單位，現正主打複式及三複式大宅作公開發售。

石金禹18億掃MOUNT NICHOLSON 3伙

另方面，內地客繼續大手掃入本港超級豪宅。土地註冊處資料顯示，內房君豪置業總裁石金禹，7月份以超過5.8億元購入山頂MOUNT NICHOLSON 22號屋，洋房實用面積7008方呎，連2761方呎花園、1350方呎天台、2653方呎庭院，實呎82,889元。資料顯示，石金禹或相關人士近年已先後3次入手MOUNT NICHOLSON，早於2017年石金禹便以個人名義斥6.6388億元購入一幢10號洋房，今年7月份再以信託形式斥5.389億元購入屋苑21號屋，三個物業合共購入價達17.8億元。