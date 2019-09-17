嘉湖實呎跌穿9000元 半年新低 價跌量升 十大屋苑半月破百宗超上月全月

明報記者 張允亭

此外，十大屋苑中，有七個屋苑呎價回軟，回落0.4%至14%，其中本月暫僅錄2宗成交的鰂魚涌康怡花園，平均實呎15,883元，較8月下跌約14%，跌幅為十大屋苑中最勁；至於太古城、海怡半島及新都城則出現輕微升幅。

康怡呎價不足1.6萬 按月大跌14%

踏入反修例風波的第3個月，二手交投步伐明顯加快，並以上車盤集中地的新界區最為明顯。有「上車樂園」之稱的天水圍嘉湖山莊本月暫錄29宗成交，較上月全月20宗上升45%，平均實呎10,421元，較上月微跌約2%，最新更有單位實呎失守9000元水平。

中原副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊賞湖居5座低層B室，實用面積633方呎，屬3房套房間隔，附連裝修，原叫價650萬元，近日降價至600萬元仍乏人問津，最終減至568萬元獲外區換樓客承接，累減82萬或13%，實呎8973元，呎價為屋苑近半年以來新低。原業主於1999年12月以172.5萬元購入，持貨20年，帳面獲利395.5萬元或2.3倍。

第一城半月24宗 超上月全月七成

除嘉湖山莊外，東涌映灣園同樣出現價跌量升現象。映灣園本月半個月暫錄15宗成交，已超過上月全月11宗，惟呎價按月下跌約5%。市場消息指出，屋苑2座低層A室，實用面積940方呎，屬3房套間隔，原業主於半年前起放售，當時叫價1000萬元，放盤多時，至近日獲首置客出價承接，雙方議價後以850萬元成交，較原叫價低150萬元或15%，實呎9043元，呎價為屋苑同類單位近一年新低。原業主2004年3月255萬元購入單位，持貨逾15年，帳面獲利595萬元或2.3倍。

映灣園價跌量升 半月錄15宗成交

港島區方面，龍頭屋苑鰂魚涌太古城於本月暫錄7宗成交，超過上月全月5宗水平，平均實呎20,155元。市場消息指出，太古城最新一宗成交位於太古城銀星閣中層D室，實用面積748方呎，屬3房套間隔，外望內園景，新近以1675萬元成交，實呎22,393元。原業主於2013年4月以1098萬元購入，持貨6年，帳面獲利577萬元，物業升值53%。