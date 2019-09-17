湯文亮：倫交所拒絕提購時間露玄機

老友向我們展示收到打算賣走物業的本票訂金，但與他的理想價相距還有50%，所以他並不打算賣走。不過，他打算幾日之後才將訂金退回給買家，我略潑冷水話千祈唔好，如果唔啱價，尤其是距離理想價太遠，最好連訂金都唔好收，就算收了都要立刻退回，否則就很難賣到好價，老友唔係幾明，這又難怪，如果不是做開買賣，的確不容易明白箇中道理。

兩交易所最終料成功合併

上星期港交所（0388）在香港風雨飄搖之際出價買倫交所，不少分析員話出價太高，有經驗的人會話港交所的出價根本無可能買到倫交所，究竟倫交所要什麼價，這視乎倫交所幾時拒絕，如果倫交所第一時間拒絕，港交所起碼要畀多50%才有機會，如果倫交所一個星期後拒絕，港交所就要多付25%，如果一個月後才拒絕，多付5%就已經足夠，因為這代表倫交所對港交所的出價有興趣，既然是有興趣，港交所又何必多付金錢。

港交所起碼要提價50％

果然不出所料，倫交所第一時間拒絕了港交所，令到那些話港交所出價太高的分析員立刻收聲。其實，倫交所的操盤手深明買賣之道，如果不立刻拒絕，港交所以後的出價只會略為上調，如果立刻拒絕，而港交所有心買的話，就會大幅加價，又果然不出所料，傳港交所可能會增加現金比例，更加願意與倫交所收購上多作溝通，有了這句話，我認為港交所倫交所始終會合併成功。不過，港交所就要多付很多錢，幾多？大約多50%。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]