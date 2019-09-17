周顯：大升市贏幾千萬是閒事

本來，這些意氣之爭，並無值得爭論的地方，但一來由於沒有題目可寫，二來這牽涉到一些理論性的問題，值得同讀者分享，那我就寫點感想出來。

記得在2007年，我寫了《炒股密碼》第一版，那時為了促銷，我在作者簡介寫了這句話，在附錄中還刊登了我月賺千萬元的股票單。這沒有什麼了不起的地方，皆因在那雞犬皆升的半年，一隻股票升十倍至幾十倍，是閒事，最高峰的一隻，8個月升500倍。

所以我認為，這些讀者認為沒這可能，那就是見識太少了。當然，如果質疑我周顯本人做不到，只是純屬吹牛，那也是全不排除這可能的，不過做到比我更佳紀錄的，也大不乏人，這卻是鐵一般的事實。

炒細價股難贏大錢 常年只能穩守

事實上，在一兩年間，炒股票贏上三幾千萬元，只要懂一點技巧，再加遇上一個大升市，是閒過立秋，有名有姓的，像梅偉琛、渾水、黃敬凱這些年輕人，炒股比我高明得多，錢也比我贏得更多，其實還有更多例子，不過大家不識得這些名字，也就不說了。

有人問，你們這麼成功，那豈不是比巴菲特更有錢？這就牽涉到size的問題，因為炒細價股，只要懂得基本技巧，贏小錢不難，可是贏大錢，卻十分困難，往往贏不到，反而被套牢。再說，這要碰正幾年一次的大牛市，才能有這般的成績，但像2015年至現在這4年，技高者只能穩守，技低者就會輸光了。

明天再續講。

[周顯 投資二三事]